金正恩総書記、訪朝したベラルーシ大統領から小銃をプレゼントされ満面の笑み

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が26日、平壌を訪問したベラルーシのルカシェンコ大統領から小銃をプレゼントされ、笑顔を見せる様子が公開された。ロシアと同盟関係にあるベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアのプーチン大統領が金正恩総書記に贈った花環を携え、25－26日に初めて北朝鮮を公式訪問した。

【写真】女性兵士に囲まれ満面の笑みを浮かべる金正恩総書記

ベラルーシのベルタ通信は26日（現地時間）、金正恩総書記とルカシェンコ大統領が平壌でプレゼントを交換する際の映像を公開した。金正恩総書記はルカシェンコ大統領から送られたプレゼントの中で特にVSK－100とみられる小銃に関心を示し、自ら手に取ってスコープをのぞいた。遊底を動かしチャンバーを確認してトリガーを引いた金正恩総書記は、笑顔で小銃を戻し感謝の言葉を述べた。ルカシェンコ大統領は金正恩総書記に「武器の扱いをご存じだ。もし敵が責めてくれば（小銃を）使える」と声をかけると、金正恩総書記は声を上げて笑った。

VSKはロシアが開発した小銃で、ロシアと同盟を結ぶベラルーシは改良型のVSK－100を自国で製造している。部品の一部はロシアから供給を受けているが、今年からベラルーシで100％現地生産する予定だという。金正恩総書記の招きを受け北朝鮮を訪問したルカシェンコ大統領がこの小銃をプレゼントしたことで、ロシアを介したベラルーシと北朝鮮の軍事協力もさらに進展するとみられる。

金正恩総書記は鞘に装飾が施された欧州式の騎兵刀、ルカシェンコ大統領の顔が描かれた花瓶、さらに特別金貨をプレゼントした。ルカシェンコ大統領が「わが国は伝統的に武器を受け取れば金を出すことになっている」と述べ記念金貨が入ったケースをプレゼントすると、金正恩総書記はこれを自らのポケットに入れた。ルカシェンコ大統領は金正恩総書記の妻・李雪主（イ・ソルジュ）氏にはベラルーシを象徴する金製の花、娘のキム・ジュエ氏にはブローチをプレゼントした。

金正恩総書記とルカシェンコ大統領は26日の首脳会談後「親善と協力に関する条約」に署名した。朝鮮中央通信が27日に報じた。ベラルーシのメディアによると、金正恩総書記は会談で「西側がベラルーシに加える不法な圧力に反対する」と述べたという。ベラルーシも北朝鮮と同じくロシアのウクライナ侵攻を支援しているため、米国と欧州連合（EU）から制裁を受けている。

キム・ドンハ記者