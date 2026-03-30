［韓流］BTS新譜　米ビルボードで7回目の首位＝全米・全英制覇

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）のニューアルバム「ARIRANG」が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で初登場1位を獲得した。米ビルボードが30日の予告記事で伝えた。

ビルボード200は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラディショナル・アルバム・セールス）、ストリーミング再生数をアルバム数に換算したストリーミング・イクイバレント・アルバム（SEA）、収録曲ごとのダウンロード数をアルバム数に換算したトラック・イクイバレント・アルバム（TEA）を合算して順位を決める。

「ARIRANG」は64万1000枚相当のユニット数を獲得。2014年12月にビルボード200がアルバムユニットの集計を開始して以降、グループとしての最高記録を打ち立てた。トラディショナル・アルバム・セールスは53万2000枚で、ビルボードのアルバムセールスチャート「トップアルバムセールス」で通算7回目の1位に輝いた。SEAは9万5000で、自己最多のストリーミング再生回数を記録した。残りはTEAだった。

ビルボードは、昨年に約400万枚相当のユニット数で初登場1位となったテイラー・スウィフトの「The Life of a Showgirl」に次ぐユニット数を記録したと説明した。

トラディショナル・アルバム・セールスのうちフィジカル盤が51万6000枚を占め、そのうち20万8000枚がLPだった。LPの販売枚数はコンピューターによる集計が始まった1991年以降でグループとしては最も多く、1～5位を占めるテイラー・スウィフトに次いで6番目に多かった。

BTSがビルボード200で1位を記録したのはこれで7回目。

「ARIRANG」は28日、英オフィシャルチャートの「トップ100」でも首位を獲得しており、今回のビルボードとともに全米、全英チャートの1位を独占した。