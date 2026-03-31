ビルボード1位のBTS　ファンに感謝「勇気と癒やし届ける」　

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が31日、5枚目フルアルバム「ARIRANG」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得したことを受けてファンに感謝を伝えた。

BTSは所属事務所のビッグヒットミュージックを通じて「3年9カ月という長い空白を経てリリースしたアルバムで『ビルボード1位』という大きな栄冠を手にすることができました」とし、「いつも惜しみない愛と応援を送ってくださるARMY（BTSのファン）の方々はもちろん、僕たちの音楽を聞いて心を寄せてくださった全ての方々に深く感謝します」とコメントした。

続けて、新譜の準備にあたっては多くの人々が共感できる普遍的な感情を込めようと悩んだとした上で、それを象徴するタイトル曲「SWIM」は困難な中でも最後まで前に進もうという歌だと説明。この曲が国境を越えて多くの人々に小さな勇気と癒やしを届けることを願うとして「長年の変わらぬ信頼と応援に感謝し、これからも真心を込めた音楽で応えます」と力を込めた。

ビルボードは30日（現地時間）に公開した予告記事で、「ARIRANG」のタイトル曲「SWIM」がメインシングルチャート「ホット100」でグループ通算7回目の1位を獲得したと発表した。

「ARIRANG」も前日にビルボード200で1位を記録し、2020年に発表したミニアルバム「BE」以来6年ぶりにアルバム・シングルチャートの首位を独占した。

同じ週に二つのチャートで1位を記録したのはグループでは通算2回目、韓国アーティストとしてはBTSが唯一となる。