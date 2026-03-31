「特殊な訓練を受けています」　軍事演武に満面の笑みを浮かべる金正恩総書記

北朝鮮特殊部隊員の軍事演武が映像で公開された。

朝鮮中央テレビは29日の夜、特殊部隊員の訓練映像を公開し「各級大連合部隊特殊作戦軍部隊は、百発百中の射撃術や軍事技術的、肉体的能力を競うように、余すところなく示威した」と述べつつ、戦闘員らが金正恩（キム・ジョンウン）総書記の前で行った軍事演武の様子を報じた。

【写真】瓦の上に載せた腕におのを振り下ろす様子

同メディアは、さまざまなスタイルの演武に重きを置いて伝えた。

映像を見ると、戦闘員らは何の保護装備も着けず上体をあらわにして、腹部の筋肉でつるはしやおのなどをはじく様子を演出した。

くぎの上に腹ばいになり、背中に載せた重い石板にハンマーを打ちおろして割ったりもした。さらに、屋根瓦の上に載せた腕におのを振り下ろして瓦を割り、素手で刃をつかむなど激しい演武が続いた。

戦闘員たちが夜間暗視装置などを着用して行った射撃デモンストレーション、女性部隊のナイフ武術のデモンストレーションなどもあった。

金総書記は拍手をしたり明るく笑ったりして満足感を示した。

同メディアは、金総書記が「絶対の威勢と無双の勇猛に大いに満足」を見せ「平時に訓練で大いに汗を流してこそ、戦闘において流れる血は少ないという哲理を深く自覚」しなければならないと強調した―と伝えた。

ピョン・ジェヨン記者