北朝鮮との統一　小中高生の半数が「必要」＝韓国調査

【ソウル聯合ニュース】韓国の統一部が31日に公表した「2025年度学校統一教育実態調査」によると、全国の816校の小中高校生7万242人に北朝鮮との統一が必要かどうかを尋ねたところ、49.7％が「必要」と回答した。前年比で2.1ポイント上昇した。

「不要」と答えたのは37.9％で、前年より4.4ポイント下落した。

統一が必要な理由としては、「南北の戦争の危険をなくすため」が32％で最も多く、「わが国がより先進国になれるから」が20.2％、「同じ民族だから」が13.9％と続いた。

統一が不要と回答した理由としては、「統一後に生じる社会的問題のため」（28.6％）や「統一に伴う経済的な負担のため」（21.9％）などが多かった。

北朝鮮に対する認識は「警戒すべき対象」（41.6％）が最多で、「協力すべき対象」（32.2％）、「敵対的な対象」（15.2％）、「助けるべき対象」（7.2％）などの順だった。北朝鮮について、回答者は協力・支援の対象（39.4％）よりも警戒・敵対の対象（56.8％）と考えているが、この差は昨年に比べ11.5ポイント縮まった。

現在の南北関係については、「平和ではない」との答えが60.3％で、前年比で15.5ポイント下落した。「平和」との回答は8.6％と4ポイント上昇した。

同調査は統一教育支援法に基づき、2014年に導入された。今回は昨年10月16日から11月17日までオンラインで実施された。