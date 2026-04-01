「あなたたちの石油は自分で確保しろ」　トランプ大統領、ホルムズ海峡防衛支援要請に応じない同盟国に警告

ドナルド・トランプ米大統領は先月31日（現地時間）、自身の交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」に、ホルムズ海峡への軍艦派遣要請に応じない同盟国に対して「ホルムズに行って、石油を持って行け」と再び軍事作戦への参加を要求した。

【写真】「助けて！ ホルムズを開けて！」 イランのミサイルに貼り付けられたトランプ大統領の合成写真

トランプ大統領は「ホルムズ海峡のために航空燃料を確保できないすべての国々、例えばイラン斬首（ざんしゅ）に参加を拒んだ英国のような国々に提案をしたい」「第一に、米国から購入しろ。我々には十分すぎるほどたくさんある」と書いた。続いて、「第二に、もう遅いが勇気を出して（ホルムズ）海峡へ行け。そして、それ（石油）を持って行け」と書いた。

その上で、トランプ大統領は「あなたたちは自ら戦う方法を学び始めなければならない」「あなたたちが私たちのためにそこにいなかったように、米国ももうこれ以上、あなたたちを助けるためにそこにいないだろう」と強調した。さらに、「イランは事実上、焦土化している。困難な部分は終わった。行って、あなたたちの石油は自分で確保しろ」と書いた。

トランプ大統領は続く投稿で同盟国フランスも非難した。同大統領は「フランスという国は軍需物資を積んだままイスラエルへ向かう航空機がフランス領土の上を飛行することを許さない。米国はこれを忘れないだろう」と警告した。

チョン・ウナ記者