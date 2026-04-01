「相場より安値」で売りに出したマンション1戸はどうなった？　李在明大統領の資産、前年比18億ウォン増49億ウォン

李在明（イ・ジェミョン）大統領の昨年の資産は、京畿道城南市盆唐区のマンションを含めて約49億7000万ウォン（約5億2000万円）と算出された。

この1年間で18億8800万ウォン（約2億円）増えたことになる。

資産増加分のうち15億6060万ウォン（約1億6000万円）は、李大統領が執筆した書籍の印税収入だった。

李大統領が昨年、大統領選挙候補だった時に出版した『結局、国民がやります』は主な書店でベストセラーになった。

人事改革処（省庁の一つ）政府公務員倫理委員会が先月26日に公開した高位公職者の資産公開資料によると、李大統領の申告資産は49億7700万ウォンだとのことだ。

保有している住宅は盆唐区のマンション1戸で、与党・共に民主党の国会議員在任中に選挙区だった仁川市桂陽区にあるマンション1戸の賃借権（4億8000万ウォン＝約5000万円））も持っている。

李大統領本人の預金は約15億ウォン増えて19億3900万ウォン（約2億円）と集計された。

配偶者・金恵景（キム・ヘギョン）夫人の預金は10億4,900万ウォン（約1億1000万円）だ。

資産増加分の18億8800万ウォンには、子の祝儀をはじめ、書籍販売で得た印税、上場投資信託（ETF）の評価益、給与増加分などが含まれている。

また、長男ドンホ氏の結婚に伴う「慶弔」などの名目で現金が2億5000万ウォン（約2600万円）増えた。

ドンホ氏は李大統領が就任した直後の昨年6月14日に結婚した。

出版物の著作権については、李大統領が15億6000万ウォン、金恵景（キム・ヘギョン）夫人が600万ウォン（約60万円）だ。

ドンホ氏は江原道束草市のマンション1戸の賃借権持ち分の半分（1億3500万ウォン＝1400万円）と、4100万ウォン（約430万円）相当の暗号資産（XRP、テザー）を保有している。

ピョン・ジェヨン記者