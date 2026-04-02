「呉世勲・韓東勲と連帯するくらいなら日本とやる」　改革新党・李俊錫代表が選挙協力説を一蹴

韓国野党・改革新党の李俊錫（イ・ジュンソク）代表は、今年6月3日の全国同時地方選挙を前に取り沙汰されている「呉世勲（オ・セフン）ソウル市長と李俊錫代表と韓東勲（ハン・ドンフン）前国民の力代表」の連帯説について、「やるなら日本とやる」と一蹴（いっしゅう）した。

また、最大野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表との面会後に浮上した連帯説についても、「張東赫代表と私は政治課題に関して合わない部分が95％だ」と述べ、政党間の連帯説を否定した。

李俊錫代表は1日、KBS第1ラジオの番組『電撃時事』で、呉世勲市長・李俊錫代表・韓東勲前代表の連帯について質問された際、「連帯するなら党の党首と連帯することに意味がある」と一蹴し、張東赫代表との連帯についても「張東赫代表と私は政治懸案に関して気が合わない部分が95％だ」と語った。

その上で、「魯会燦（ノ・フェチャン元正義党）議員は『宇宙人が侵入してきたら韓国と日本が手を組まなければならないのではないか』とおっしゃったが、どんなに違う考え方であっても、日本の反政府勢力とやるのは意味がないのでは」「『呉世勲・李俊錫・韓東勲』連帯を提示したメディアも善意によるものだろうが、何ができるというのかよく分からない。やるなら日本とやる」と言った。