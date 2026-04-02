泣きじゃくる9歳の娘の前で母逮捕、米移民当局の取り締まり動画が物議　／サンフランシスコ

【NEWSIS】米サンフランシスコ国際空港で22日夜、幼い娘の前で母親が移民捜査局に逮捕される様子を撮影した動画が拡散し問題になっている。

【写真】9歳の娘の前で母親が逮捕される様子

米ニューヨーク・タイムスやピープル誌など複数の外信が3月24日（現地時間）に報じた。それによると22日夜10時ごろ、サンフランシスコ国際空港で移民税関捜査局（ICE）の取締官らがグアテマラからやって来たアンジェリーナ・ロペズ・ヒメネス（41）を逮捕した。

近くにいた市民が撮影した動画には、私服の取締官らがヒメネスを取り囲み、床に押さえ付けて連行する様子が映っていた。当時現場にいた娘のウェンディ・ゴディネス・ロペズ（9）は母親が制圧され連行される様子をすぐ目の前で見ていた。ウェンディは泣きじゃくりながら母親にすがろうとした。周辺の市民らは「子供の前で何をやっているのか」と抗議した。

米国土安全保障省は「この家族は2019年にグアテマラへの追放命令を受けていた。空港で国内線に搭乗するところを摘発した」「護送の際に逃亡を図り抵抗したため物理的に制圧した」と説明した。

この事件は単なる取り締まりにとどまらず、空港のセキュリティー体制とICEとの情報共有も問題になりそうだ。報道によると、ICEは米運輸保安庁（TSA）から事前に提供された乗客リストに基づき逮捕に乗り出したという。

これに対して人権団体や地元の政治家などは「空港利用情報を移民取り締まりに利用するのは深刻な私生活侵害だ」と強く反発している。特に未成年の娘の前で連行された点については「非人道的な対応」との批判も相次いでいる。

母と娘は逮捕後にテキサスに移送され、その後グアテマラに追放されるという。