規則違反？　米軍ヘリコプターが「親トランプ」歌手宅の敷地内を飛行　／テネシー州

【NEWSIS】米陸軍は、訓練中のヘリコプター2機が有名歌手キッド・ロックさんの自宅プール前で不適切な飛行を行ったという疑惑に関して行政調査に着手した。AP通信が先月31日（現地時間）に報道した。

【写真】米軍ヘリコプターがキッド・ロックさん宅の敷地内でホバリング

報道によると、キッド・ロックさんはこのほど、交流サイト（SNS）「インスタグラム」の自身のアカウントに、テネシー州ナッシュビルの自宅前で軍用ヘリコプター「AH-64アパッチ」2機がホバリングしている様子を動画で掲載した。キッド・ロックさんは普段からドナルド・トランプ米大統領の熱烈な支持者として知られており、選挙キャンペーンにも頻繁に登場するなど、代表的な親トランプ派の人物だと評されている。

公開された動画には、キッド・ロックさんが自宅のプール前でホバリングしているヘリコプターに向かって手をたたいたり、拳を握りしめて歓声を上げたりする様子が写っている。

キッド・ロックさんはこの動画と共に「これこそカリフォルニア州知事が決して知ることのできないレベルの敬意だ」「祖国を守るために崇高な犠牲を払ったすべての人々に神のご加護がありますように」と投稿した。これは、普段から対立姿勢を取っている次期米民主党有力大統領候補のギャビン・ニューサム・カリフォルニア州知事を念頭に置いた発言だと受け止められている。

騒動が広がる中、米陸軍第101空挺師団の広報官ジョナサン・ブレス少佐は先月30日のブリーフィングで、「当時、ヘリコプターがキッド・ロックさんの自宅を訪問するよう要請された公式な記録はない」と述べ、一線を画した。第101空挺師団はテネシー州とケンタッキー州の境界にあるフォート・キャンベル基地にあり、平時はナッシュビル上空で飛行訓練を頻繁に実施しているとされている。

この件があった日、これらのヘリコプターはナッシュビルで開催されていたトランプ政権に反対するデモ「ノー・キングス（No Kings）」の現場上空を飛行したが、軍当局は今回の訓練飛行は特定のデモとは全く関係がないと説明している。

また、米陸軍は声明で「陸軍パイロットは厳格な安全基準と専門性、確立された飛行規則を順守しなければならない」「現在、パイロットたちが規定や領空要件を順守したかどうかに関する行政調査が行われているところだ。違反が判明した場合は適切な措置を取る」と強調した。