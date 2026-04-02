17歳で娘出産・38歳で孫誕生　「世界一セクシーなおばあちゃん」が話題に　／米カリフォルニア

【NEWSIS】若くして子どもを出産し「世界で最もセクシーなおばあちゃん」と呼ばれている米国の女性が話題になっている。

【写真】「世界一セクシーなおばあちゃん」…38歳のブリトニー・デスボロさん

米紙ニューヨーク・ポストが3月30日（現地時間）、報じた。それによると、この女性は米カリフォルニアに住むブリトニー・デスボロさん（38）。17歳のときに娘のマッケンジーさん（現在20歳）を出産した。その後、マッケンジーさんが2年前に息子バンクス君を出産し、デスボロさんは30代後半でおばあちゃんになった。

しかし、デスボロさんに孫がいることを知る人は多くない。デスボロさんは「多くの人たちが、私と娘のことを姉妹や双子と間違えるんです。母と娘だと言うとほとんどの人がびっくりします」と話した。

特に、デスボロさんと娘が一緒に写った写真は、肉眼では年の差がほとんど分からないほど雰囲気が似ていて、SNS（交流サイト）で話題になった。デスボロさんを「世界で最もセクシーなおばあちゃん」と呼ぶ人もいた。

デスバロさんは「私がおばあちゃんだと言うと驚かれることが多いんです。でも、おばあちゃんだっていろいろな体系や見た目の人がいるということを示したい」と話した。

同紙はデスバロさんの若々しい見た目の秘訣（ひけつ）として、洗顔料、グリコール酸、ナイアシンアミドと亜鉛成分の入ったスキンケア用品、ジェルタイプの保湿剤、スクワランオイル、ワセリン、そして目尻のシワ防止テープなどを挙げた。

デスボロさんは現在、39歳の夫との間に3人の子どもがおり、孫と末息子ハンター君の年の差は1歳未満だ。デスボロさん夫妻は学校のパーティーで出会い、約8カ月で婚約したという。家族は最近SNSに、そろいのクリスマス用パジャマを着て撮影した写真をアップするなど、和気あいあいとした日常を公開している。