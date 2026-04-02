会社の同僚の結婚式でご祝儀5万ウォン？　韓国ネットで論争過熱

【NEWSIS】会社の同僚の結婚式に出席する際のご祝儀を巡り、インターネット上でさまざまな意見が飛び交っている。

【写真】結婚式のご祝儀をキオスク端末で受け取る韓国MZ世代

会社員向けの匿名コミュニティーサイト「リメンバー」には最近、「結婚式の食事代（ご祝儀）に5万ウォン（約5200円）しか出してくれなかったと言いふらす同僚。結婚式は商売なのか」と題する投稿がアップされた。

投稿者は「先日、知り合って3年ほどになる会社の同僚の結婚式に出席しました」として「仕事上での付き合いしかないので悩みましたが、基本的な金額の5万ウォンを出して、食事してきました」とつづった。

ところが問題は結婚式の後に起きた。投稿者は「（会社の）昼食の時間に、結婚したその同僚が別の社員たちに『結婚式に来たのに5万ウォンしか出さなかった人がいる。披露宴の食事代がいくらだと思っているのか』と不満げに語っているのを聞いてしまいました」と明かした。

投稿者は「私のことを名指しして話していたわけではありませんが、明らかに私のことでした」「私が間違っていたのかとも考えましたが、ご祝儀というのはお祝いの意味で出すのではないのですか？」と問いかけた。さらに「たくさん稼いでいるわけでもないし、月給が300万ウォン（約31万4000円）程度なのに、5万ウォンだって少なくない金額です」と続けた。

投稿者は「仕事上の付き合いしかない関係だったので深く考えていませんでしたが、その人の話を聞いて本当に嫌気がさしました。自分で勝手に高い披露宴会場を選んでおいて、なぜ招待客のご祝儀で費用を回収しようとするのか理解できません」と主張した。

このエピソードが公開されると、ネットではさまざまな意見が飛び交った。一部では「最近の披露宴は食事代が高いので、最低でも10万ウォンは出さなきゃいけない雰囲気」「ほとんどの人は出席するなら10万ウォン、出席しないなら5万ウォンを出す」という声があった。

一方で「お祝いするために式場まで足を運んでくれたお客さんに対してそんな陰口をたたくなんて本当に嫌なヤツだ」「出席しなければ0ウォンだろう。出席しないなら5万ウォンって何だよ。だったら招待状を渡さないでおくべき」などと投稿者を擁護する声も相次いだ。

また「お金がもったいなくて5万ウォンだけ出して高い食事をしてきた人間も、祝ってほしいと招待しておいてご祝儀が少ないと言いふらす人間も、レベルは同じだ」と批判する声もあった。