「愛している！」　講義中に女子学生に公開プロポーズしたインドの医科大助教授、他の受講生たちにボコボコにされる

【NEWSIS】インドの医科大学の助教授が、講義中に女子学生に対してプロポーズしたところ、他の学生たちから集団で暴行を加えられた挙げ句、停職処分になっていたことが分かった。

【写真】プロポーズ動画で話題の米カップル 無料ドリンクをもらうための演技だった

インド・メディア「NDTV」などが3月26日（現地時間）、報じた。それによると、事件は3月23日午後1時ごろ、インド・カルナータカ州トゥムクルにあるスリ・シッダールタ医科大学（SSMC）で発生。同大学のアブドゥル・ラフマン・シャリフ助教授が講義中に女子学生Aさんに公開プロポーズを強行した。この大学はカルナータカ州内務省のG.パラメシュワラ長官が所有している大学として知られている。

公開された動画を見ると、アブドゥル助教授は教壇で「このクラスで最も大切な女子学生の1人にプロポーズしたい。そして皆さん全員にチョコレートを配りたい」と述べた後、女子学生Aさんに向かって「愛している」と叫んだ。

突然の告白に驚いたAさんは、教壇から降りてきた教授に即座に抗議し、総長との面談を求めた。しかしアブドゥル教授はAさんに対し「君が先に愛していると言ってきたじゃないか。監視カメラの映像に証拠が残っている」と反論した。

これに対し、Aさんが証拠を見せるよう要求したところ、アブドゥル助教授は「明日話そう」と話し合いを拒否し、学生たちにチョコレートを食べるよう勧めて講義室を出ていった。

この出来事が伝わると、怒った学生たちがアブドゥル助教授の所に殺到して激しく抗議し、物理的な衝突に発展。公開された別の動画を見ると、Aさんが靴を脱いで教授をたたく様子や、別の学生たちが加勢してアブドゥル助教授を集団で殴る様子が映っている。アブドゥル助教授はキャンパス内で学生たちに追いかけられて自分の車の近くでも何度も攻撃され、けがを負った状態で現場をようやく抜け出したという。

大学側は即座にアブドゥル助教授に停職処分を下した。現地警察は事件の詳しいいきさつを調べている。

チョン・ウヨン記者