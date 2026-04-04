一卵性双生児の兄弟と関係を持った女性が出産、DNA検査しても父親特定できず　／英ロンドン

【NEWSIS】英国で一卵性双生児の兄弟と性的関係を持った女性が生んだ子供の父親について、裁判所が「特定できない」との判断を下した。

英紙ガーディアン、ピープル、米紙ニューヨーク・ポストなどが先日報じた。それによるとロンドン控訴裁判所は「現時点で子供の生物学的な父親を特定するのは不可能」との判断を下した。

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女性は4日間隔で双子の兄弟と性的関係を持ち、子供を妊娠し出産した。その後、子供の出生証明書に兄弟の1人が父親として登録されたが、女性ともう一人の兄弟がこの登録変更と親権を裁判所に求める訴えを起こした。

裁判長は「DNA検査により父親が2人のどちらかである点は確認できたが、どちらかは分からない」「父親である可能性は双方共に50％と全く同じだ」とした上で「今後科学技術の発展で父親を特定できる可能性はあるが、現状では巨額の費用負担なしに確認は難しい」との見方を示した。

裁判所は先に父親として登録された男性についても「父親であると確定はできない」として訴訟中は親権の行使を禁じた。

裁判長は「不確実性が続く状況は子供の福祉にとって望ましくない。今後下級審の裁判所が『2人双方、1人、あるいはどちらにも親権を与えない』のいずれかで判断を下すだろう」と説明した。

子供と母親、双子の兄弟の身元は公表されていない。

キム・スビン記者