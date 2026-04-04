竹壁の隙間から…女性宿泊客がタイのリゾート地でのぞき被害

【NEWSIS】タイの有名リゾート地で、客室の壁の隙間から男が女性客をのぞき見するという事件が発生し、現地警察が捜査に乗り出した。

タイ・メディア「ザ・タイガー」が3月30日（現地時間）、報じた。それによると、「アンナ」と名乗る女性が3月28日、自身のSNS（交流サイト）で、サトゥン州のリゾート地・リペ島の宿泊施設で「のぞき被害」に遭ったことを明かした。

【写真】女性宿泊客がのぞき被害に遭った脱衣所

アンナさんは恋人の男性と一緒にこのリゾートに宿泊していたが、事件は滞在3日目の夜に発生した。アンナさんがシャワーを浴びようと服を着替えていたところ、竹の間の細い隙間から自分の方を見詰める「瞳」が見えたという。

悲鳴を聞いて駆け付けた恋人が、近くに隠れていた男を発見したが、男は現場から逃走した。アンナさんは「犯人が動画を撮影して拡散していたらどうしようと心配している」と話した。

事件の後、宿泊施設側は部屋の交代を提案したが、アンナさんたちはこれを断ってチェックアウトした。アンナさんの投稿には、「私が泊まったときも、壁に穴や隙間がたくさんあった」などと、過去の利用者からの被害告白コメントが相次いだ。

現地警察は「容疑者を特定するための十分な証拠を確保した。近く容疑者を検挙する予定」と説明した。

ソ・ヨンウン記者