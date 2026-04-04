李在明大統領の対北送金事件担当検事が証人宣誓を拒否、公訴取り消し目指す国会を痛烈批判「なぜ巨悪を擁護するのか」「なぜ法を守らないのか」

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国国会では、いわゆる捏造（ねつぞう）起訴特別委が、最初の機関報告を皮切りに本格的な活動に入りましたが、与野党が各所で衝突し、順調にはいきませんでした。進歩（革新）系与党「共に民主党」が提起しているサンバンウル対北送金事件捏造捜査疑惑の当事者である朴庠勇（パク・サンヨン）検事が証人として出席しましたが、朴検事は証人宣誓を拒否し、退場させられました。なぜ宣誓を拒否したのか。まずはチョン・ジョンウォン記者のリポートです。

【写真】疎明書を提出して退場した朴庠勇検事

（記者リポート）

法務部（省に相当）と検察などの機関証人およそ20人が立ち上がって右手を挙げていますが、一人だけそのまま席に座っています。

（徐瑛教〈ソ・ヨンギョ〉／国会尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権政治検察捏造起訴疑惑事件真相究明国政調査特別委員会委員長）

「証人の中に宣誓しない証人？ はい？ 名前は何ですか？」

（朴庠勇／検事）

「朴庠勇です」

下着大手サンバンウルによる北朝鮮への送金事件を捜査した朴庠勇検事が、「公訴取り消しの足掛かりになる国政調査は違憲・違法」などの理由で宣誓を拒否したのです。

（徐瑛教／国会尹錫悦政権政治検察捏造起訴疑惑事件 真相究明国政調査特別委員会委員長）

「黙って証人宣誓をしなかったのに、私がマイクを渡す理由がありません」

（朴庠勇／検事）

「法律上、証人宣誓拒否を疎明することになっています。法を守って進行できるようにしてください」

（金亨東〈キム・ヒョンドン〉／国民の力議員）

「正当な事由であるかどうかについて確認もせず、子どものイタズラでもないのにマイクを入れてあげたり取り上げたりして、そんな話がどこにありますか？」

「マイクは委員長のものですか？」

（朴省俊〈パク・ソンジュン〉／共に民主党議員）

「卑怯じゃないか？ そんな風にしか学ばなかったのか？」

朴検事は、宣誓拒否の理由を記した7ページ分の疎明書を提出しましたが、徐瑛教委員長は朴検事をそのまま出て行かせました。

会議場から出てきた朴検事は「公訴取り消しをしないと約束するなら宣誓をするつもりでいる」と述べましたが、特別委は朴検事を退場させたまま会議を進めました。

（朴庠勇／検事）

「私は巨悪を捜査しました。なのになぜ、その巨悪をこのようにまた擁護するんですか？ なぜ国会が法を守らないんですか！」

保守系最大野党「国民の力」は「朴検事には証言を拒否する権利がある」とし、「疎明を聞いてみるべき」と反発しました。

朴検事はすぐに国会を離れましたが、民主党は朴検事が証人出席義務を尽くさなかったとして告発対象だと主張しました。TV朝鮮、チョン・ジョンウォンがお伝えしました。

（2026年4月3日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）