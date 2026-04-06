韓国外交部、日本の船舶のホルムズ海峡通過に「国ごとに状況異なる」

外国の船舶が相次いでホルムズ海峡を通過していることについて、韓国外交部（省）は5日、「船舶および国ごとに条件が異なっている状況だ」と言及した。

韓国外交部は同日、「ホルムズ海峡を通過する船舶の国籍、所有者、運営会社、貨物の性格、目的地、乗組員の国籍などはさまざまだ」と述べた。

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その上で、「関連する国際規範等に基づき、ホルムズ海峡内の韓国を含むすべての船舶に対する自由な航行・安全保障が速やかに実現されなければならないという立場のもと、関係国と情報交換・協力を行っている」とも言った。

このため、ホルムズ海峡で船が足止めされている韓国の船会社は今は個別に船を通過させる案を検討しておらず、韓国政府はイランとの通行に関する直接交渉よりも、主要国との多国間枠組みの中で船舶の安全と航行保障対策を講じているものと受け止められている。

日本の大手海運会社・商船三井の液化天然ガス（LNG）船（パナマ船籍）がイラン攻撃後で初めて日本関連船舶として3日にホルムズ海峡を通過した。

4日には、やはり商船三井関連のタンカー（インド船籍）が同海峡を通過しており、これによりイラン攻撃の影響で湾岸海域に停泊している日本関連船舶は当初の45隻から43隻に減った。

また、フランスの海運会社が所有しているコンテナ船1隻も2日にホルムズ海峡を通過している。

一方、ホルムズ海峡内に現在足止めされている韓国の船舶は26隻で、乗組員は合計173人に上る。

リュ・ビョンス記者