MLB：金慧成、メジャー昇格のチャンスは…ドジャースの主力ベッツが右脇腹痛める

【NEWSIS】米プロ野球3Aからメジャーリーグ（MLB）入りを狙う金慧成（キム・ヘソン）＝ロサンゼルス・ドジャース＝にチャンスが訪れた。

ドジャースの主力遊撃手ムーキー・ベッツが右脇腹を痛めた。

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ベッツは5日（韓国時間）、米ワシントンD.C.のナショナルズ・パークで開催されたMLBのワシントン・ナショナルズ戦に3番・ショートで先発出場したが、1回裏の守備でミゲル・ロハスと交代した。

1回表、一死一塁という場面で四球により出塁したベッツは、続く打者フレディ・フリーマンの2打点となるライト前タイムリー二塁打でホームに帰った。

ベッツは走塁中に痛みを感じたと言われている。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合終了後、「MLBドットコム」など現地メディアとのインタビューで、「ベッツは磁気共鳴画像装置（MRI）検査を受ける予定だ」と説明した。

ロバーツ監督は「ベッツの負傷は深刻なものではない。比較的軽微な状態だ」と明らかにしたが、今後数日間は出場が難しいとも言った。

負傷者リスト（IL）入りするかどうかはMRI検査の結果次第で変わる見通しだ。

現地メディアは、ベッツの負傷が長引けば、金慧成がMLBへ昇格する可能性が高いと見ている。現在、40人ロースターで即座に昇格できる内野手は金慧成だけだ。

米メディア「ジ・アスレティック」のケイティ・ウー記者は「ドジャースはベッツのMRI結果に関わらず、選手を準備させると見られる。最有力昇格候補者は金慧成だ」との見通しを語った。

ドジャース傘下の3Aチーム、オクラホマシティ・コメッツでシーズン開幕を迎えた金慧成は、6試合で打率3割4分6厘（26打数9安打）、2打点、11得点、OPS（出塁率＋長打率）8割2分3厘と、まずまずの調子だ。

金慧成は同日行われた3Aの試合の先発ラインアップから外れた。

キム・ヒジュン記者