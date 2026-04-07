李在明大統領の飲酒運転を批判していた登録者106万人ユーチューバー、飲酒運転で摘発される　／ソウル

チャンネル登録者数106万人を誇る韓国の保守系政治ユーチューバーが、飲酒状態で車を運転した疑いで送検された。

【写真】ユーチューバーのソン・ジェジュン氏（35）

ソウル・江南警察署は5日、ユーチューバーのソン・ジェジュン氏（35）を飲酒運転の容疑で先ごろソウル中央地検に書類送検したと明らかにした。

ソン氏は先月16日、江南区清潭洞のブランドショップで、飲酒状態で車を運転した疑いが持たれている。

ソン氏の血中アルコール濃度は免許停止レベルだったことが分かった。

ソン氏は最近、自身のユーチューブチャンネルで、「ブランドショップで運転代行を待っていた時に、ブランドショップ側から『営業終了時間なので車を移動してほしい』と要請され、少し車を動かしただけだ」と釈明した。

ソン氏は先月19日に立件された。その後、警察は任意出頭を求めて事情聴取を実施し、容疑が認められると判断した。

ソン氏に対する免許停止処分も下された。

ソン氏のユーチューブチャンネル登録者数は106万人に達する。

2024年8月には自身のユーチューブチャンネルで、特定の人物の飲酒運転騒動に言及し、強く批判していた。

このときソン氏はその人物について「飲酒運転といえば真っ先に思い浮かぶのが李在明（イ・ジェミョン、現大統領）」だとして「ここまでくればもはや象徴として確立されたのではないか」などとも述べていた。

ピョン・ジェヨン記者