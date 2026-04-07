「通貨の番人」韓国銀行の次期総裁候補、ウォン安で資産が増える外貨偏重ポートフォリオが物議

【NEWSIS】李在明（イ・ジェミョン）大統領が韓国銀行（中央銀行）の次期総裁に指名した申鉉松（シン・ヒョンソン）候補者が、自身の財産のうち半分以上を外貨資産として保有していることが分かり、今後論議を呼びそうだ。

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韓国国会に5日に提出された人事聴聞要請案などによると、申・候補者は本人と家族の名義で総額82億4102万ウォン（約8億7000万円）の資産を申告した。このうち45億7472万ウォン（55.5％）は海外の金融資産と不動産であることが分かった。

申・候補者は、本人名義でソウル・江南の彦州路にある15億900万ウォンのマンションを保有しているほか、ソウル市鍾路区の新門路にある18億ウォンのオフィステル（オフィス兼住宅）を夫婦共同名義で保有していると申告した。この2件を除けばほとんどが海外の資産だ。

申・候補者はまた、本人の預金23億6793万ウォンと、配偶者が保有する米国のマンション2億8494万ウォン、預金18億5692万ウォンなども申告した。

申・候補者は、米国の証券会社と資産運用会社、信用組合、スイスの投資銀行、スペインの銀行などに総額20億3654万ウォンの預金を保有している。預金は米ドルをはじめ英ポンド、ユーロ、スイス・フランなど外貨で構成されている。15万ポンド（約3100万円）相当の英国債にも投資している。

配偶者のハン氏は米国国籍で、イリノイ州のノースウェスタン大学近くに2億8494万ウォンのマンションを保有している。預金は18億5692万ウォンで、そのほとんどに当たる18億4015万ウォンは海外の金融会社に預けられた外貨預金だ。

英国国籍の長男は8239万ウォンの外貨預金と2861万ウォンの海外株式を保有している。

李在明大統領は聴聞要請案で「国内外の金融・経済状況に対する優れた洞察力や通貨政策など、マクロ経済政策全般に対する理解、そして卓越した国際感覚などを全てお持ちだ」とした上で「現在のように我が国の経済を取り巻く国内外のさまざまな問題が非常に不確実な状況で、物価安定と金融安定を通じて国民経済の健全な発展を成し遂げる適任者だという判断に至った」と説明した。

金融圏では、申・候補者の財産の半分以上が外貨など海外資産であることを巡り、論争になる可能性があるとみている。為替当局のトップとなる韓国銀行の総裁候補者が、外貨のレートが上がるにつれて資産が増えるようなポートフォリオを組んでいるのは不適切だという指摘が出ているのだ。

こうしたことから、今月中旬ごろに予想される申・候補者の国会人事聴聞会は、韓国銀行トップの候補者による多額の外貨資産保有が争点になりそうだ。

イ・ジョンピル記者