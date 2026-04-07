韓国のコンビニ買ったメロンパンから人ぷんの臭い、原因は香料ミスだった

インターネット上に「コンビニで買ったメロンパンから変な臭いがする」などの投稿が相次いだため、流通会社が緊急の回収を行った。

最近インターネット掲示板などにコンビニでメロンパンを購入した市民から「下水や人ぷんの臭いがして食べられない」などの投稿が相次いだ。

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掲示板には「パンからおかしな臭いがする。腐っているわけではないが、当たり外れでドリアンパンが入っているのか」「私もコンビニでパンを買ったが、タイヤが燃えたような悪臭がしてすぐ捨てた。本当に臭いがあまりにひどくて問い合わせた」などのコメントが相次いだ。

メーカーの公式ホームページにも払い戻しや交換を求める書き込みが殺到した。

メーカーが確認した結果、パンを製造する工場でメロン香料ではなく誤ってドリアン香料が使用されたことが分かった。

すでに流通しているドリアン香料入りの製品は約2万個だという。

メーカーは問題のパンを全て回収し、あらためて通常のパンの提供を開始した。

工場関係者は「香料メーカーがドリアン香料をメロン香料と誤って表記した」「原料をしっかりと識別できなかった」と説明した。

またパンの製造を委託している会社によると、すでに製品の交換か払い戻しも進めているという。

一般的に「果物の王様」と呼ばれるドリアンは腐敗した肉のような強い臭いがするため、一部のホテルや公共交通機関など不特定多数が利用する場所では持ち込みや摂取が禁じられるケースもある。

ピョン・ジェヨン記者