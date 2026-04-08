「国民1人当たり2524万ウォン」　韓国の債務が1300兆ウォン突破

昨年、韓国の借金が約130兆ウォン（約13兆7500億円）増え、韓国の債務は1300兆ウォンを超えた。

国内総生産（GDP）に対する債務比率はやや上昇して50％に迫っている。

韓国政府は6日の国務会議（閣議）で、こうした内容を盛り込んだ「2025会計年度国家決算報告書」を審議・議決した。

国家決算報告書によると、昨年の韓国の債務（中央政府＋地方政府）は1304兆5000億ウォンと集計されたとのことだ。

これは、前年度決算（1175兆ウォン）より129兆4000億ウォンの増加で、当初の予算見通し（1301兆9000億ウォン）よりも2兆6000億ウォン多い。

韓国の債務は、2016－18年の約600兆ウォン台、2019年の723兆2000億ウォンから、新型コロナウイルス感染症流行を経て、2020年は846兆6000億ウォン、2021年は970兆7000億ウォンへと大幅に増えている。

2022年には1067兆4000億ウォンを記録し、初めて1000兆ウォンを超えた。

韓国の債務が増加していることについて、財政経済部（省）の黄淳官（ファン・スングァン）国庫室長は「2025年は（2024年12月3日の尹錫悦〈ユン・ソンニョル〉前大統領による）非常戒厳宣布の影響による内需縮小や、米国発の通商環境急変など、国内外の衝撃が同時に迫ってきた」「政府は二度の修正・補正予算編成などで財政の積極的な役割を強化した」と強調した。

韓国の債務の国内総生産（GDP）における比率は49.0％で、前年度（46.0％）より3.0ポイント上昇した。当初の予算見通し（49.1％）より0.1ポイント低かった。

中央政府の債務は1268兆1000億ウォンで、前年より127兆ウォン増加した。

国債発行残高は113兆5000億ウォンの増加、外国為替平衡基金債券（外貨資金の需給調節を目的とした債券）は16兆7000億ウォンの増加だった。一方、国民住宅債券は3兆5000億ウォン減った。

地方自治体の純債務は36兆4000億ウォンで、前年度比で2兆5000億ウォン増えた。

1人当たりの韓国の債務は約2524万ウォンと推定されている。これは、韓国の債務総額を2022年時点の国家データ処（省庁の一つ）2025年推計人口（5168万5000人）で割った数値だ。

昨年の韓国の債務は2771兆6000億ウォンで、前年度（2585兆7000億ウォン）より185兆9000億ウォン増加した。

主な原因は、財政赤字補填（ほてん）のための国債発行（139兆9000億ウォン）と、年金充当負債の増加（31兆5000億ウォン）だ。

韓国の債務は、国が直ちに返済しなければならない負債だ。代表的な例としては、国債のように政府が金を借り入れ、返済期限と金額が定められている債務を指す。一般家庭に例えると、銀行から借り入れて返済すると約束をした金と似ている。

リュ・ビョンス記者