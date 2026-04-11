産婦人科で男性が大立ち回り、妊娠中の妻に離婚宣言するほど激高した理由が話題に　／中国・吉林省

【NEWSIS】「妻が男性医師に診察された」という理由で騒ぎを起こした中国の男性が話題になっている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）など海外メディアが2日、報じた。それによると、中国・吉林省長春にある産婦人科病院で、男性が「妊娠中の妻を男性医師が診察した」との理由で激しく反発したという。この男性は、離婚するなどと言って激高したとのことだ。

【写真】人工の「妊娠腹」を着用して妊婦に変身する中国の女性

男性は「他の男が自分の妻のデリケートな部位を見た。これ以上は妻と一緒に暮らすことはできない。明日にでも離婚する」と言った。さらに「この問題は深刻に受け止めてほしい。これ以上暮らしたくない」と騒いで病院の廊下を走り回り、壁に頭をぶつけるなど興奮した様子だった。病院のスタッフたちは男性を落ち着かせるために、車いすに乗せて酸素を吸わせた。

病院の関係者は「全ての対応は規定通りに行われた」と説明した。さらに「診察中は女性の医療スタッフもいた。それに患者は予約の際に男性医師か女性医師かを選ぶことができる」と明かした。また「医師たちは患者が男性であっても女性であってもとにかく治療にだけ集中する」と続けた。

診察終了後、病院側は男性の妻を安心させることに努めた。妻は事態が落ち着いた後、家族と共に帰宅したという。病院の関係者は、患者の個人情報保護の観点からこれ以上の情報は公開できないと説明した。

この出来事に、ネットではさまざまな意見が飛び交った。「この男性には問題がある」「いくらなんでも過敏すぎる」と批判する声もあったが、一部では「妻を守ろうとしただけだ」と男性に共感する声も上がった。

イ・ジウ記者