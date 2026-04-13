イスラエル外務省が李在明大統領の動画シェアを猛批判…「虚偽情報の引用・ユダヤ人虐殺軽視、決して容認できない」

【NEWSIS】イスラエル国防軍（IDF）の兵士がパレスチナ人の子どもを屋根から落としたとされる動画を、李在明（イ・ジェミョン）大統領がX（旧ツイッター）でシェアしたことについて、イスラエル外務省が強い遺憾の意を表明した。

イスラエル外務省は11日（現地時間）、Xを通じて李在明大統領の前日の投稿をシェアし、「イスラエルのホロコースト追悼日前夜に、ユダヤ人虐殺を軽視する発言を含む李大統領の言及は決して容認できない」「これを強く糾弾する」と述べた。

【写真】李在明大統領がX上でシェアした動画

李在明大統領は10日に問題の動画をシェアし、「これが事実なのか、事実であればどのような措置が取られたのか、調べなければならない」「韓国が問題視している慰安婦の強制、ユダヤ人虐殺も戦時の殺害は同じだ」という趣旨の文を投稿していた。この動画は、パレスチナのガザ地区の状況を伝えるコンテンツ制作者「Jvnior（ジュニア）」が投稿したものだ。

さらに、李在明大統領は11日、イスラエル外務省の反応に対して「絶え間ない反人権的、反国際法的な行動により苦痛を受け、つらい思いをしている世界中の人々の指摘を一度くらいは振り返るべきだと思うのだが、失望した」と述べた。

イスラエル外務省が特に問題視しているのは事実関係の部分だ。

イスラエル外務省は声明で、「動画に映っている事件は2024年にテロリストを対象とした作戦中に起きたもので、イスラエル兵たちは当時、自らの命に対する直接的かつ即時的な脅威に直面していた」と主張している。

その上で、「この件は既に2年前、徹底的な調査が行われ、後続措置が取られた案件だ」と強調した。

また、「該当の投稿は反イスラエル的な傾向のフェイクニュースを拡散し続けているアカウントで作成されたものだ」と指摘し、「李在明大統領は不正確な情報を引用した」と批判した。

イスラエル外務省はさらに、「李在明大統領の発言には、当時事件の中心にいたテロリストに関する言及は全くなかった」「最近、ヒズボラやイランがイスラエルの民間人を対象に行った攻撃についても特に言及がなかった」と遺憾の意を表明した。

そうした一方で、「掲載する前に事実関係を確認することが望ましい」とも述べ、より慎重な対応を求めた。

ムン・イェソン記者、イ・インジュン記者