「Kコンテンツが見たい」　外国人の韓国行き航空券検索数が38％増加…国別1位は

【NEWSIS】世界の旅行客たちの実際の航空券検索データにより、Kコンテンツ・ブームが証明された。特に、外国人観光客たちはソウルを中心とする典型的な旅行ルートではなく、釜山など地方の拠点都市へ向かうなど、入国経路の多様化が顕著になっている。

【写真】韓服姿で景福宮観光を楽しむ外国人観光客

グローバル旅行アプリ「スカイスキャナー」が発表した「2026年1－3月期韓国インバウンド・トレンド」レポートによると、今年1－3月期の韓国行き航空券検索数は前年同期比で38％も急増したとのことだ。

今回のデータで最も目立ったのは、地方空港の躍進だ。仁川国際空港の検索数は28.8％増加だったのに対し、金海空港は66％、金浦空港は44.1％という増加幅を記録して、仁川空港を上回った。

このような現象について、業界では、外国人観光客たちが「ソウルから入国し、その後に地方へ移動する」という従来のルートではなく、釜山など最終目的地へ直接向かう傾向が強まっていると見ている。

Kコンテンツを通じ、さまざまな地域の文化的特徴やグルメが実質的な訪問の動機を提供しているということだ。

一方、国・地域別では日本が全検索数の48.3％を占めて1位となった。

次いで台湾（14.1％）、中国（6.4％）、タイ（5.6％）の順だった。そうした中、ドイツ（5.1％、5位）、イギリス（4.8％、6位）、イタリア（4.5％、7位）などヨーロッパの主要国も検索上位10カ国に名を連ねた。都市別では、東京（30.6％）や大阪（17.4％）などアジアの大都市が上位を占めた。

スカイスキャナーの旅行専門家ジェシカ・ミン氏は「韓国のさまざまな魅力を体験しようと考える利用者が増えていることから、地域の特色がはっきりしている地方都市が注目されている」「航空と鉄道の情報をリンクさせた連携検索機能などにより、外国人観光客たちが韓国全土を移動できるようサポートしていきたい」と語った。

ソ・ヨンウン記者