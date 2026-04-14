共に民主党・梁承晁氏、自身を支持しない通行人に「頭おかしい」と暴言　忠清南道知事選

韓国の保守系最大野党「国民の力」が12日、進歩（革新）系与党「共に民主党」の梁承晁（ヤン・スンジョ）忠清南道知事予備候補に対して「忠南道民に謝罪して直ちに辞退すべき」と求めた。

国民の力の崔宝允（チェ・ボユン）首席スポークスマンはこの日、論評を出して「梁予備候補が、とうてい口にし難い妄言で忠南道民と韓国国民の胸を深く傷つけた」としつつ、このように主張した。先に梁予備候補は、ある有権者が「民主党（支持者）じゃない」と言うと、背を向けて歩きながら「頭おかしい」と言ったことが分かっている。

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崔スポークスマンは「政治的見解が違うという理由だけで有権者をあざけり、侮辱する人物が、どうして道民全体を束ねる道知事になろうというのか」「梁候補の目には、自分を支持する人間だけが道民で、批判する国民は排斥すべき『頭がおかしい人』に見えるのか」と追及した。

その上で「梁候補ができる唯一の道理は、苦しい弁明ではなく心のこもった謝罪と即時の候補辞退のみ」と強調した。

国民の力の鄭熙溶（チョン・ヒヨン）事務総長もフェイスブックに「多様な意見と批判を包容すべき政治家が民主党を支持しないという理由だけで市民をさげすみ、分裂を助長する言動を示したことは極めて不適切」と書き込んで批判した。

さらに鄭事務総長は「民主党式の暴言と陣営の論理に頼る国民分断候補、有権者に対する基本的な尊重すら欠如した候補に、地域行政を任せることはできない」と指摘した。

ピョン・ジョンヒョン記者