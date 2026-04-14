バレンシアガの新作！？　142万円の「段ボール箱ドレス」はフェイク画像だった

【NEWSIS】SNS（交流サイト）上で話題になった「段ボール箱ドレス」が、実はAI（人工知能）によって生成されたフェイク画像だったことが分かった。

【写真】話題になった「段ボール箱ドレス」

インド・メディア「ニュース18」は10日（現地時間）、SNSに出回った段ボール箱製のドレスの写真について、AIで生成された画像だと報じた。

最初に写真が投稿された時には、このドレスは高級ブランド「バレンシアガ」の新作として紹介された。SNS上にはミーガン・フォックス、ロバート・パティンソンら有名俳優たちがこのドレスを着用している写真も投稿された。

バレンシアガは以前から、身の回りにある品物をファッションアイテムとして取り入れる試みで注目を集めてきた。中国の女優チャン・ジンイーが映画祭に出席した際に手にしていた「黄色のビニール袋」型ポーチがその代表例だ。段ボール箱で作られたドレスを最初に見たネットユーザーらは、バレンシアガがこれまでも日常的なアイテムを使っていたことから、今回も実際の製品だと信じ込んだ。

ところがこの写真は、現実にありそうな偽のファッションデザインを制作するインスタグラムアカウント「celebsimulation」が生成したフェイク写真であることが分かった。

このアカウントはドレスの写真を掲載し「ファッションが完全に新しい方向に変わった。このドレスの価格は8900ドル（約142万円）だという」と書き込んでいた。

このアカウントは段ボール箱ドレス以外にも、生卵ケースで作った服、ほうきを模したデザインなどをシェアしていた。実際に存在する服ではないものの、初めて見ると騙されてしまう現実的なデザインが特徴だ。

写真がフェイクであることを知ったネットユーザーらは「本物じゃなくてよかったよ」「うちの猫が好きそうなデザイン」「本当に高い冗談だな」などとさまざまな反応を見せた。

イ・ジウ記者