韓国政府、イランの人道支援に50万ドル拠出へ

【NEWSIS】韓国政府は14日、赤十字国際委員会（ICRC）を通じてイランに総額50万ドル（約7900万円）の人道支援を行うと発表した。

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韓国外交部（省に相当）は中東情勢をめぐり国際社会からの人道支援要請を受け今回の支援を決定したという。

イランに対しては複数の国連機関が3月26日にイラン難民対策の緊急支援を要請し、また3月6日には国際赤十字社連盟もイランへの緊急支援を要請している。

韓国政府は中東情勢と関連してレバノンに国連児童基金（UNICEF）や国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）などを通じ、総額200万ドル（約3億2000万円）の人道支援を行っている。

韓国政府関係者は「今回の支援が被害を受けた地域での人道問題解決にプラスになることを期待している」とコメントした。

ユ・ジャビ記者

「国連など国際社会からの人道支援要請を受け決定」

【NEWSIS】韓国政府は14日、赤十字国際委員会（ICRC）を通じてイランに総額50万ドル（約7900万円）の人道支援を行うと発表した。

韓国外交部（省に相当）は中東情勢を巡り国際社会からの人道支援要請を受け今回の支援を決定したという。

イランに対しては複数の国連機関が3月26日にイラン難民対策の緊急支援を要請し、また3月6日には国際赤十字社連盟もイランへの緊急支援を要請している。

韓国政府は中東情勢と関連してレバノンに国連児童基金（ユニセフ）や国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）などを通じ、総額200万ドル（約3億2000万円）の人道支援を行っている。

韓国政府関係者は「今回の支援が被害を受けた地域での人道問題解決にプラスになることを期待している」とコメントした。

ユ・ジャビ記者