大統領の公訴取り消し目指す国会聴聞会でサンバンウル副会長が「李在明知事訪朝の見返りに70万ドル渡した」と証言　対北不正送金事件

【TV朝鮮】（アンカー）

いわゆる「捏造（ねつぞう）捜査」を明らかにするとして始まった韓国国会の国政調査聴聞会が、下着大手サンバンウルによる対北朝鮮違法送金事件を本格的に取り上げ始めました。きょうの聴聞会にはパン・ヨンチョル元サンバンウル副会長が証人として出席しましたが「当時の李在明（イ・ジェミョン）京畿知事の訪朝の見返りとしてキム・ソンテ会長がフィリピンで北朝鮮の工作員と会い、70万ドル（現在のレートで約1億1100万円）を渡した」と証言しました。進歩系与党「共に民主党」の議員たちが「偽証で処罰されることもあり得る」と何度も圧力をかけましたが、パン元副会長は自らの立場を変えませんでした。民主党は、訪朝の見返りではないという点に重きを置いて事件の構図を覆そうと試みていますが、パン元副会長は民主党の意図とは正反対の証言をしたわけです。まずは、チャン・ユンジョン記者のリポートです。

【写真】「訪朝の見返り」証言するサンバンウル副会長と「偽証したら処罰」と再三繰り返す共に民主・徐瑛教委員長

（記者リポート）

国政調査聴聞会に出席したパン・ヨンチョル元サンバンウル副会長が、証人宣誓をしています。

徐瑛教（ソ・ヨンギョ）委員長が「2019年アジア太平洋平和と繁栄のための国際大会」の開かれたフィリピンで北朝鮮の工作員リ・ホナムと会ってカネを渡したのは本当か、と尋ねると、パン元副会長は「全て事実」だと答えます。

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「（フィリピンに）リ・ホナムは来ましたか、来ませんでしたか？」

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「来ました」

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「リ・ホナムに70万ドルのお金を渡しましたか？」

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「お金は（キム・ソンテ）会長がお渡しになりました。会長がいらっしゃる場所まで案内はしました」

追及が続いても、パン元副会長は「70万ドルは当時の李在明京畿知事の訪朝資金だった」という点をはっきりと述べました。

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「それで、リ・ホナムと会ったんですか、会わなかったんですか？」

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「会いました」

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「リ・ホナムになぜお金を渡したんですか？」

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「訪朝の見返りとして差し上げるものだと」

当時の場所や時間、状況についても具体的に証言しました。

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「オカダ・ホテルの裏口側に来ました。会長がいらっしゃる部屋まで案内をしました。夕暮れ時をすこし過ぎたくらいの時間だったと記憶しています」

徐委員長が「偽証したら処罰されることもあり得る」と言いながら何度も繰り返し尋ねましたが、パン元副会長は自らの立場を固守しました。

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「偽証したらどうなります？」

（パン・ヨンチョル／元サンバンウル副会長）

「偽証の処罰を受けるものと理解しています」

（徐瑛教／国政調査特委委員長）

「真実なんですか？（はい）偽証したら、偽証の処罰を受けるんですよ？（はい）」

なお、聴聞会に出席した朴庠勇（パク・サンヨン）検事は「李在明大統領の公訴取り消しはしないと約束せよ」と主張して宣誓を拒否し、またしても退場させられました。TV朝鮮のチャン・ユンジョンがお伝えしました。

（2026年4月14日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）