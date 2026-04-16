政権交代したのに証人は国会で「訪朝費用代納」と供述…これぞ真実ではないか【4月16日付社説】　李在明大統領の対北不正送金事件　

韓国下着大手のサンバンウルグループのパン・ヨンチョル前副会長が国会の国政調査聴聞会に出席し、「2019年7月、キム・ソンテ前サンバンウル会長がフィリピンで北朝鮮の工作員リ・ホナムに会い、（当時京畿道知事だった李在明大統領の）訪朝費用として70万ドルを渡した」と証言した。パン前副会長は当初、「法廷で供述する」として証言を拒んでいたが、共に民主党の徐瑛教（ソ・ヨンギョ）法制司法委員長が「フィリピンにリ・ホナムが来たのか、来なかったのか」と繰り返し問い詰めると、このように答えた。

徐委員長は「（リ・ホナムの）顔を見たのか」「何時に会ったのか」「どこで会ったのか」と追及し、パン前副会長は「リ・ホナムが夕方われわれが宿泊していた（マニラの）オカダホテルを訪ねてきた。ホテルの裏門で出迎え、会長（キム・ソンテ）のいる部屋まで案内した」とし、「準備していったカネは会長が直接渡した」と当時の状況を具体的に証言した。徐委員長が「偽証すればどうなるか分かっているのか」と釘を刺したが、パン前副会長は供述を変えなかった。

民主党は、キム・ソンテ前会長がフィリピンでリ・ホナムに会い訪北費用を渡したという起訴内容は「捏造（ねつぞう）」だと主張している。国家情報院（国情院）の李鍾燮（イ・ジョンソプ）院長も、リ・ホナムの出入国記録を根拠に、当時彼はフィリピンにいなかったと述べている。民主党はパン前副会長を呼び出してこうした主張を裏付けようとしたが、現場にいた当事者であるパン前副会長は、自身がフィリピンでリ・ホナムをはっきりと目撃し、キム前会長が金を渡したと再確認した。そうなれば、パン前副会長の供述か国情院の発表か、どちらか一方は事実ではないことになる。

対北不正送金事件の裁判でも、李華泳（イ・ファヨン）前京畿道副知事が「リ・ホナムはフィリピンにいなかった」と主張したが、裁判所は「リ・ホナムは北朝鮮の工作員として多数の仮名と偽装した身分を使い分ける人物である」として、これを退けた。裁判所は、キム前会長が京畿道のスマートファーム事業費500万ドル、李在明知事の訪朝費用300万ドルの計800万ドルを北朝鮮に送ったと認定し、有罪判決を下した。このうち北朝鮮のソン・ミョンチョルに渡された700万ドルについては、北側が発行した領収書も存在している。サンバンウルの役職員らも資金の密搬出を認めた。このほか、京畿道の内部文書やサンバンウル側の報告書など、多くの物証が積み重なっている。当時、北側関係者が李在明知事の訪朝に用いる車両やヘリコプターの費用として500万ドルを要求したが、300万ドルで合意したという供述まで出ている。裁判所はこうした証拠に基づき、李華泳副知事に対し懲役7年8月の実刑を言い渡した。

李華泳氏が捜査を受け起訴されたのは、前政権下での出来事だ。もし民主党の主張するように、この事件が検察の懐柔や強圧によって捏造されたものであるならば、政権が変わった今、パン前副会長が供述を維持し続ける理由はない。過去の公判で事実と異なる供述をしたという責任は免れないだろうが、企業人の立場からすれば、偽証の罰を受けてでも現政権の側に立つほうが、諸々の面で有利なはずだ。しかし、パン前副会長は自身の供述を曲げなかった。これこそが、パン前副会長の証言が真実に近いと見なせる理由である。

検察の証拠捏造や政権ぐるみの捜査介入があったというのなら、当然それは究明されるべきだ。しかし、民主党は冷静に事実関係を精査するのではなく、あらかじめ結論を決め、それにそぐわない証言や物証は一切認めず、相手を威圧している。その姿は、あたかも黒を白と言いくるめようとしているかのようだ。

※ 本記事はAIで翻訳されています。