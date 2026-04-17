李在明大統領の事件を担当した検事に嘲笑・怒号浴びせてさらし者扱い、ついに自殺未遂者を出した「国政調査」【4月17日付社説】　

イ・ウォンソク前検事総長は16日、「大庄洞捏造（ねつぞう）起訴」を巡る国政調査において、「（検察による）控訴放棄によって、大庄洞一味は刑量が増えることもなく、犯罪収益も剥奪されないことになった」とし、「これほどの利益を与えることがどこにあるのか」と述べた。現検察が控訴を放棄したことで、大庄洞一味が数千億ウォンの不当利得をそのまま手にすることになったという「不条理」を慨嘆したのだ。

イ前総長は、大庄洞事件の捜査検事9名に対する監察指示についても「納得できない」とした。大庄洞事件の控訴放棄が論議を呼ぶと、法務部長官は「（大庄洞事件は）成功した捜査であり、成功した裁判だ」と述べた。つい数ヶ月前まで「捜査に成功した」とされた検事たちが、一転して監察対象にすり替えられたのである。李前総長は「大庄洞事件の捜査は文在寅（ムン・ジェイン）政権から始まり、引き継がれたものだ」とも指摘した。共に民主党が攻撃したいのであれば、文前大統領を対象にするのが理にかなっている。

捜査検事の一人は、大手術を受けて入院中のため、国会に出席できない状態だった。それにもかかわらず、国政調査特別委員会は強制的に召致するため、同行命令状まで発付。その後この検事は自殺未遂を起こしていた。現在、特別委員会は李在明（イ・ジェミョン）大統領の「サンバンウル対北不正送金」や「大庄洞疑惑」などを捜査した検事らを呼び出し、さらし者にするかのように嘲笑し、「捏造を自白しろ」と威圧し続けている。その果てに、このような事態まで起きているのだ。

大庄洞一味は、これまで裁判で李大統領に不利な供述をしていたが、昨年末から前言を翻している。「脅迫によって検察が提示した枠組みに合わせた供述をせざるを得なかった」という主張だ。刑量を減らす恩赦権は（次期）大統領にある。民主党は、この変節した供述を根拠に、国政調査に続いて特別検察官まで推進する構えだ。国政調査の場において、大庄洞一味はより積極的に供述を変えており、民主党はその翻った証言を既成事実化しようと躍起になっている

国政調査委員を務める民主党のイ・ゴンテ議員とキム・ドンア議員は、李大統領の大庄洞事件で弁護人を務めていた。これは常識を逸脱している。同日、第2次特検は「サンバンウル対北送金捏造起訴」の担当者をクォン・ヨンビン特検補から別の人物に交代させた。かつて李華泳（イ・ファヨン）氏の弁護人だったクォン特検補が、李華泳関連事件を捜査することは利益相反にあたるとの指摘を受けたためだ。イ・ゴンテ議員とキム・ドンア議員も国政調査委員を辞任すべきである。イ前総長は「立法府が司法府の判決にこれほど介入した例はない」と述べた。この言葉に共感する国民は少なくないはずだ。

※ 本記事はAIで翻訳されています。