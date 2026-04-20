モルディブ新婚旅行スペイン人男性、サメに襲われ脚を失う

【NEWSIS】スペインの男性が新婚旅行先でサメに襲われ重傷を負う事故が発生した。

英デイリーメールが16日（現地時間）に報じた。それによるとモルディブのクードゥー島を旅行した新婚夫婦が今月13日、ツアーに参加した際にサメに襲われたという。夫のボルハさんはサメの攻撃を受け病院に緊急搬送されたが、治療の際に脚を切断した。

ボルハさんが事故に遭った場所は「シャーク・アレイ（Shark Alley）」と呼ばれるダイビングの名所で、大きなサメの群れがたびたび目撃されるという。シャーク・アレイ周辺には魚の加工工場があるが、この工場は事件の1週間前から魚の廃棄物を海に排出していなかった。関係者は「魚の廃棄物がなかったのでサメの群れが腹を空かしていた可能性が考えられる」とコメントした。

ボルハの事故を知らされた親族は「ツアーの主催会社が無謀だった」と批判している。妻のアナさんはモルディブ政府に正式に訴状を提出し、アナさんの家族もアナさんを支援するため急きょモルディブに向かった。家族のある知人は「現地の医療環境は非常に劣悪だ。ボルハを助けるためあらゆる努力を傾けている」と述べた。

モルディブ周辺海域には多様な生態系の存在が確認されており、特にサメは31種類が生息しているという。サメの生息地でのダイビングは人気の観光コースだが、サメが観光客を襲う事故も急増している。昨年はロシア人インフルエンサーのナスティヤ・ビトノワさんがモルディブでサメと遊泳中に手を噛まれる事故が発生した。

イ・ジウ記者



