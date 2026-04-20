記事入力 : 2026/04/20 10:43

人間の記録を破った…中国の人型ロボットがハーフマラソンを50分26秒で完走、1年前の優勝タイムと比較すると

▲ロボットのハーフマラソン大会に参加したヒューマノイド・ロボット。スタート直後に撮影。／パク・チョンギュ特派員
▲ロボットのハーフマラソン大会に参加したヒューマノイド・ロボット。スタート直後に撮影。／パク・チョンギュ特派員

　中国でロボットのハーフマラソン大会（21キロ）が開催され、1位となったロボットは人間の世界記録を上回る50分26秒を記録した。

　北京で開催された2026北京亦庄ハーフマラソンおよびヒューマノイドロボット・ハーフマラソンでスマートフォンメーカーのオナー（荣耀）が開発したロボットが50分26秒で完走した。中国国営のグローバル・タイムズが19日に報じた。

【写真】転倒して人間2人に助け起こされる人型ロボット

　この記録はウガンダのジェイコブ・キプリモ選手が今年3月にポルトガルのリスボンで記録した57分20秒の世界記録を上回った。

　昨年の第1回大会で優勝した天工Ultraのタイムは2時間40分42秒だったため、グローバル・タイムズは「第1回大会の記録と比較すると、ロボットの性能が大きく向上したことが分かる」と報じた。

　主催団体によると、出場したロボットの40％がコースを自動で走り、それ以外は遠隔操作が行われたという。

　中にはスタート直後に転倒、あるいはコースを走っていた時に突然ストップし担架で運ばれるケースもあった。

　中国はヒューマノイド・ロボットを次の経済5カ年計画の主力産業とし、開発に力を入れている。

　英ロンドンの世界的テクノロジー調査・アドバイザリーグループのオムディア（Omdia）は先日、汎用（はんよう）知能型ロボットの出荷台数部門でAGIBOT（智元機器人）、Unitree Robotics（宇樹科技）、UBTech Robotics Corp.（優必選科技）の3社のみをティア1（第1階層）企業と評価したが、この3社はいずれも中国企業だった。

イ・チェリム記者

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版
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