日本のECサイト揺るがしたKビューティー…Qoo10メガデビュー大賞に韓国「CHARDE」、部門別2位に「EIOM」

【NEWSIS】韓国の新コスメブランドが日本の電子商取引（EC）市場で躍進し、「K-ビューティー（韓国化粧品）」の製品競争力が世界トップクラスであることをあらためて証明した。

ライフスタイル・コマース・グループ「New Select（ニューセレクト）」の代表的なブランド「CHARDE（シャルド）」と「EIOM（イオム）」が日本のECプラットフォーム「Qoo10（キューテン）ジャパン」主催の「メガデビューアワード」でそれぞれ1位と2位を獲得した。

【写真】韓国コスメブランド「CHARDE」と「EIOM」

先日、ソウル市鍾路区のフォーシーズンズ・ホテル・ソウルで開催された「メガデビューアワード」は、Qoo10ジャパンが年間で顕著な成果を上げた新コスメブランドを選出して表彰するイベントで、今回が初めての開催となった。

特に今回の表彰式は、単に売上数だけでなく、売上増加率、消費者レビューの反応、リピート率、カテゴリーシェアなど、Qoo10ジャパンを展開するeBay（イーベイ）ジャパンが保有する実際の運営データを総合的に評価した。韓日両国のブランドを同一線上で比較した統合指標に基づいて結果が算出されており、その意味は大きい。

大賞に当たる「今年のメガデビュー賞」（1位）を受賞したCHARDEは、ブランド立ち上げ以降急速な成長を見せ、主要指標全般でトップの成績だった。

EIOMも売上貢献度や運営効率性など主要項目で高評価を受け、「ベストパフォーマンス」部門で2位にランクインした。単なる売上実績にとどまらず、プラットフォーム内でのブランドの存在感と成長ポテンシャルが同時に評価された。

Qoo10ジャパンの関係者は「CHARDEとEIOMはメガデビュー1年以内で最も注目すべき事例だ」「ブランドの完成度と満足度の面で市場に活力をもたらした」と高く評価した。

ニューセレクトは「美と健康の新たな経験」を掲げるビューティー・ウェルネス専門グループだ。

昨年、事業が正式に開始されてからわずか1年で、年間売上高が1500億ウォン（約162億円）を突破した。

機能性を強調したスキンケアブランドを前面に押し出し、日本をはじめ米国、中国、シンガポールなど、世界10か国以上へと市場を拡大した。

ニューセレクトの関係者は「今回の日本市場での成果は、コンテンツ中心のコマース戦略が効果を発揮した結果だと考えている」「今後も検証された商品力とキュレーション力をベースに、グローバル市場攻略を強化していく」と強調した。

キム・ジョンファン記者