「外国人が多いので高く売る」　ソウル広蔵市場の屋台で水が2000ウォン？…またもぼったくり騒動

【NEWSIS】ソウル広蔵市場のある屋台で相場よりも高い価格でミネラルウオーターを販売したとして「ぼったくり」が再び問題となっている。

JTBCテレビの「事件班長」で17日に報じられた。それによると、韓国で13年生活したというミャンマー出身の情報提供者がロシア人の友人と共にソウル広蔵市場を訪れた際に、ぼったくりにあったという。

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情報提供者は店でギョーザやチャプチェなどと共に水を注文した。すると店は500ミリリットルのペットボトル入りミネラルウオーターに2000ウォン（約220円）を要求した。韓国の飲食店では水は基本的に無料で提供されるのが一般的なので、情報提供者が問いただしたところ、店の人は「外国人観光客が多いので金を受け取って販売している」「韓国人からも同じように2000ウォンを受け取っている」と主張した。

一連の様子を撮影した動画が公開されると、ネットでは反発の声が相次いだ。コメント欄には「食堂で水を売るなんて」「水が2000ウォンでは高すぎる」「観光地だとしてもぼったくりだ」などの書き込みが相次いだ。

情報提供者は「水を売る行為そのものは理解できなくはないが、韓国でこんな経験は初めてなので当惑している」と投稿した。

コメンテーターからは「冠岳山頂上ではミネラルウオーターが3000ウォン（約330円）だが、これは運搬費用だそうだ」「どこにでも水がある市場で金を受け取って水を売るのは納得し難いし、気分が悪い」などの声が相次いだ。

広蔵市場は以前にも一部の店でスンデ盛り合わせの中身や価格が問題となり批判を受けたことがある。

ソ・ヨンウン記者