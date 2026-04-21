泥棒も恥ずかしくて盗めない？　顔がでっかくプリントされたスーツケースカバーが流行　／インド

【NEWSIS】旅行用スーツケースの紛失・盗難防止に効果がある上、手荷物預けの待ち時間を楽しく過ごせる「ブサイク顔」プリントのスーツケースカバーが流行の兆しを見せている。

インド・メディア「NDTV」などが17日（現地時間）。報じた。それによると、X（旧ツイッター）では最近、空港の手荷物預けコーナー前に集まった家族が、それぞれの巨大な顔がプリントされたスーツケースを手にしている動画が話題を集めた。動画を見ると、目を大きく見開いた顔や何かを食べている顔など、オーバーな表情の顔がスーツケースにプリントされている。この動画は350万回以上再生され、急速に拡散された。またフェイスブックでは、男性が家族のためにオーダーメイドのスーツケースカバーをサプライズでプレゼントする様子がシェアされた。

これらの「変顔カバー」は、空港で預け荷物を受け取る際の疲労やストレスを軽減するために生まれたという。スーツケースは似ているものが多いため、カバーがなければ間違えやすい上、破損や紛失のリスクもあるからだ。

最近ではプライベートな写真を利用したオーダーメイドのスーツケースカバー商品も増え、誰でも簡単に自分のスーツケースを目立つデザインに変えられるようになった。ネットでは「写真がユニークであればあるほど、識別効果が高い」と言われている。

この動画には「私のスーツケースは、泥棒も恥ずかしくて盗めないと思う」「一目で分かるので探しやすそう」「周囲の人が先にスーツケースの場所を教えてくれるかも」などの反応が相次いだ。

メディアは「この方法は旅行の全ての不便を解消することはできないにしても、荷物を探し出す瞬間をより楽に、そして少し笑える時間に変えてくれる」と評価した。

キム・スビン記者