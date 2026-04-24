イラン産原油を積んで中国に向かうタンカー、米軍がインド洋で拿捕

米軍がインド洋でイラン産原油を輸送する超大型タンカーを拿捕（だほ）したと発表した。

米国防総省は23日（現地時間）、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」に「イラン産原油を輸送していた超大型タンカー（VLCC）『マジェスティックX号』に対する海上封鎖および乗船検査を実施した」として、甲板に集まっている米軍兵士の写真と動画を公開した。

米国防総省はこの投稿で、「違法なネットワークを瓦解させ、イランに支援物資を提供する船舶をどこにおいても遮断するため、全世界で海上取り締まりを継続する」「国際水域は制裁対象勢力の隠れみのにはならない」と強調した。

米国がイラン関連のタンカーを拿捕したのは、この前日にイランがホルムズ海峡で貨物船3隻を攻撃してそのうち2隻を拿捕したのに続き、今回で3回目となる。

マジェスティックX号が拿捕された地点はスリランカとインドネシアの間で、先に拿捕されたティファニー号の拿捕位置とほぼ同じだ。

AP通信によると、マジェスティックX号はガイアナ船籍で、2024年にイラン産原油を密輸した疑いで米財務省の制裁対象となった。同通信は「マジェスティックX号は中国・浙江省舟山市へ向かっていた」と報じている。

タンカー拿捕の報道について、イランはまだ反応を見せていない。

イ・チェリム記者