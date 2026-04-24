「真夏でも寒気」　体調不良訴える中国人女性（61）、脳に体長8㎝の寄生虫　

【NEWSIS】中国南部に住む女性の脳から、体長およそ8センチに達する寄生虫が見つかり、衝撃が広がっている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が19日、報じた。それによると、中国南部に住む61歳の女性が原因不明の体調不良で病院を訪れたところ、寄生虫が見つかり、これを摘出する手術を受けたという。

【写真】寄生虫に感染した人間の脳

同メディアは中国の深セン・イブニング・ニュースの内容を引用し「女性は今年4月初め、中国・広東省の病院で脳の手術を受け、体長約8センチの寄生虫を除去した」と報じた。

医療陣は、女性の寄生虫感染が幼少時代の経験に関連している可能性があるとみている。女性は「10代のころ歯が痛かったときに、母親が野生のカエルの脚を歯の穴に詰めて治そうとしていた記憶がある」と話しているという。さらに「当時は『カエルの脚を詰めて歯の中の虫を取り除く』という民間療法があった」として「山の水を沸騰させずに飲んだり、治療目的で蛇を漬け込んだ酒を飲んだりしたこともあった」とのことだ。

女性は2021年に腰の手術を受けたが、その後は腕や脚、頭皮のしびれが頻繁に出て、昨年夏には暑さの中でもひどい寒気を感じていた。また、昨年末には頻繁にけいれんが起きるようになった。

最初の頃は正確な原因が分からなかったが、ある神経科専門医が脳の映像を確認したところ、寄生虫が移動したときにできるトンネル型の痕跡を発見し、感染が確認された。

女性の夫は「ついに病気の原因が明らかになった」「手術も順調に終わり、現在はとても良くなっている」と話した。

キム・スビン記者