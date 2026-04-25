女子ハーフマラソン1位は男性？　代理出走バレて優勝剥奪　／中国・河南省

【NEWSIS】中国で行われたマラソン大会のハーフマラソン女子の部に、男性が代理で出場していたことが分かり、受賞資格が剥奪されるとともに、大会への永久出場禁止処分が下された。

【写真】「世界最強の女性」優勝者はトランスジェンダーだった…大会翌日に失格処分

中国・紅星新聞など現地メディアが最近報じたところによると、3月22日に河南省安陽で開催されたマラソン大会で、ハーフマラソン女子の部1位になった選手が男性だったことが分かった。

大会組織員会が14日に受賞者リストを公開した後、が付けて走っていたとの疑惑が提起され、波紋が拡大した。

組織委は17日、調査の結果この疑惑が事実だったことが確認されたとして、関わった選手3人の記録と順位を全て無効とした。3人には大会への永久出場禁止処分が下され、組織委は追加制裁のためにこの事実を中国陸上協会に通知したことが分かった。

レース中にこの問題を摘発できなかった理由については「参加者が2万人に達し、スタート確認の通路が狭い上に、走行スピードが速いため、一人一人の身元を確認するのは困難だった」と説明した。

同大会はおよそ2万6000人が参加する中国陸上協会認証A1級の大会で、フルマラソンとハーフマラソンの2種目が行われた。騒動となった女子ハーフマラソンの1位の賞金は1000元（約2万3400円）となっている。

キム・スビン記者