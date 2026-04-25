ホルムズ海峡に機雷追加設置したイラン「ロシアなど友好国の通行料一部免除」

イランがロシアなど一部の友好国に対し、いわゆる「ホルムズ海峡通行料」を免除したことが明らかになった。

カゼム・ジャラリ駐露イラン大使は23日（現地時間）、ロシア国営RIAノーボスチ通信とのインタビューで、「現在、一部の国に通行料の例外措置を適用している」と語った。

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ジャラリ大使は「今後の状況は分からないが、イラン政府は友好国に対する例外措置を実施するために努力するだろう」とも言った。

イランは2月28日の米国とイスラエルによる攻撃直後、世界の海上原油輸送量の約20％が通過するホルムズ海峡を封鎖した。

その後、一部船舶の通航を選択的に許可し、安全保障サービスという名目で通行料を受け取ってきた。

通行料は貨物の種類と量に応じて課され、超大型タンカーの場合は200万ドル（約3億2000万円）に達するとされている。

このほどイラン議会に提出された通行料徴収法案によると、ホルムズ海峡通過を希望する船舶は当局の許可を得た上で、通行料をイラン・リヤルで支払わなければならないという。

イラン議会のハミドレザ・ハジババイ副議長は23日、ホルムズ海峡の通行料が初めてイラン中央銀行の政府口座に入金されたと明らかにした。

ピョン・ジェヨン記者