原発事故で客足途絶えていた福島、被災地周辺で観光客増加…その理由とは

【NEWSIS】2011年の東日本大震災による原子力発電所事故の影響で観光客が途絶えていた日本の福島県がこのところ「dark tourism（ダークツーリズム）」の名所として注目を集めている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が24日に報道したところによると、福島第一原発事故から15年経過した現在、同地域には旅行客を乗せた観光バスが行き来しているという。

【写真】福島を再建するために戻ってきた人々 本紙東京特派員撮影

このような動きは、被災地や悲劇の現場を訪れる「ダークツーリズム」の一種だと解釈されている。

現地ではこれを「ホープツーリズム（hope tourism）」と呼び、事故後の復旧過程や教訓を直接体験する教育的意義が強調されている。帝京大学講師で航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏は「悲しい出来事が起きた現場を自分の目で見た上で、自らの考えをまとめるということには大きな意味がある」「楽しむためと言うよりも勉強の意味合いが強い」と説明した。

観光は本人確認作業の後、IDパス・ポータブル線量計の貸与などの手続きを経て実施される。現在は防護服に着替えなくても訪問できる。バスで移動する際に、原子炉から汲み上げた処理水貯蔵タンクが数百基あるのが目で確認でき、高台からは水素爆発で損傷した原子炉建屋や現在進行中の解体作業現場を直接見ることができる。

観光客の訪問により、2024年には福島原発周辺の12自治体の観光客数が事故前の水準に回復したことが分かり、その後も増加傾向が続いているという。一方、一部の地域では依然として居住が制限されており、住民の帰還は遅れている状況だ。

なお、福島第一原発の解体作業は、核燃料が溶け落ちてできた「燃料デブリ」約880トンの除去過程を含め、数十年をかかると見込まれている。莫大（ばくだい）な費用が投入される中、長期的な廃棄物処理案はまだ整っていない状態だ。

キム・スビン記者