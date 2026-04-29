トランプ大統領を支持していた「金髪美女インフルエンサー」の正体が話題に

トランプ米大統領を支持するコンテンツを投稿し、数百万人のフォロワーを集めていた金髪の美女インフルエンサーが、インドの20代男性がAIで生成したバーチャルヒューマン（架空のキャラクター）だったことが分かった。

ニューヨーク・ポスト、WIREDなど海外メディアが26日（現地時間）、報じた。それによると、これまでトランプ大統領の熱狂的な支持層であるMAGA（米国を再び偉大に）のインフルエンサーとして知られていた女性エミリー・ハートは、実在の人物ではなく、インドで整形外科医を目指している22歳の男性がグーグルの生成AI「Gemini（ジェミニ）」で作った架空のキャラクターだったことが分かった。

「サム」と名乗るこの男性は、学費や米国移住資金を稼ぐために、米国の保守層を引き付ける架空の女性キャラクターを生み出したという。

男性は「ジェミニは『米国の保守系の中年男性は、多額のカネを使い、忠誠度が高い』と言っていた」として「このアドバイスを基に、トランプ大統領支持の男性たちをターゲットにした『セクシーで若いMAGAの女性』キャラクターを生成することにした」と説明した。

男性は、エミリーが星条旗（米国国旗）模様のビキニを着て銃を持つ写真を投稿していたほか、キリスト教を支持する投稿、銃の所持を支持する投稿、人工妊娠中絶や移民に反対する投稿を繰り返していた。

アカウントは1カ月で1万人のフォロワーを集めた。

男性は「エミリーの人気を追い風に、トランプ大統領支持を示すＴシャツを販売し、アダルトコンテンツのプラットフォーム『ファンビュー』にアカウントを開設した」「1日に30分から50分ほど時間を割くだけで、毎月数千ドル（数十万円）を稼ぐことができた」と明かした。その上で「トランプ大統領の支持者たちは私を金持ちにしてくれたが、本当にばかだ」「進歩系の支持者を狙ったアカウントも作ったけれど、失敗した。彼らはAIであることをすぐに見抜き、反応してこなかった」と話した。

波紋が拡大すると、インスタグラム側は「詐欺的な活動」だとしてエミリー・ハートのアカウントを削除した。

チョン・ウナ記者