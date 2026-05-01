被告人・李在明の公訴を取り消してくれる特別検察官を大統領・李在明が任命、不条理な法治の皮をかぶった口車【5月1日付社説】

共に民主党が30日、「捏造起訴特別検察官」を発足させ、李在明（イ・ジェミョン）大統領に対する公訴取り消しの権限を付与する法案を発議した。対北不正送金事件、大庄洞事件など、李大統領が関わる事件を検察から強制的に移管させ、公訴取り消しの可否を決定できる条項を特検法に盛り込んだのだ。特検の任命は大統領が行う。被告人が自身の事件を捜査する特別検察官を任命し、その特別検察官が公訴を取り消して事件を消し去るという事態が実現可能になった。

共に民主党は、国政調査の過程で捏造起訴の実体が明らかになったため、特別検察官を任命するとしている。今回の国政調査で、虚偽の陳述の強要や証拠の偽造・変造など、捏造起訴の証拠が明らかになったものは事実上一つもない。共に民主党の独断だけが露呈したと言っても過言ではない。北朝鮮の李浩南（リ・ホナム）氏のフィリピン不在説は、サンバンウルの元副会長、パン・ヨンチョル氏の証言によって説得力を失った。「対北送金は李大統領の訪朝費用ではなく、サンバンウルの株価操作のためだった」という共に民主党の主張に対し、サンバンウルのキム・ソンテ元会長は「会社が上場廃止になりかけているのに何の株価操作だ」とし「世の中が変わったというのに、尹錫悦政権と全く同じだ」と述べた。

今回の国政調査は、大庄洞事件裁判で李大統領の弁護人を務めた共に民主党のイ・ゴンテ議員が主導した。イ議員は今年1月、李大統領の公訴取り消しを求める全国巡回記者会見を行った後、翌月には「李大統領事件の公訴取り消しと国政調査を推進する会」を結成し、100人を超える議員を集めた。共に民主党は国政調査前から特別検察官に言及し、終わるとすぐに公訴取り消しの権限を特別検察官法に盛り込んだ。最初から仕組まれたシナリオだったと見るほかない。

政府省庁も加勢した。国家情報院はイ・ホナム氏のフィリピン不在説を主張し、法務部は捜査過程における人権侵害調査委員会を設置すると発表した。大庄洞事件の弁護人が火付け役となり、共に民主党議員たちが動員されると、政府機関まで加わった。

李大統領が無実なら、後日裁判を通じて事実を明らかにすればよい。任期中に裁判が中断されているため、国政遂行に支障をきたすこともない。ところが、任期中に公訴取り消しで事件を消し去ろうとするのだから、これを見守る国民がどう思うだろうか。今からでも「公訴取り消し」推進を止め、任期終了後に堂々と裁判を受けると宣言するのが正しい。被告人が特別検察官を任命し、その特別検察官が事件を消し去ってくれるとしたら、それは不条理な法治の皮をかぶった口車だ。それが民主国家なのか。

※ 本記事はAIで翻訳されています。