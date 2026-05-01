前科15犯が出馬する韓国統一地方選、候補者の36％は前科持ちだった【独自】

6月3日の韓国統一地方選で仁川市の区議選出馬予定者として登録したA氏（54）には前科が15件ある。2008年に建築法違反で罰金100万ウォン（約10万8000円）の判決を受けた後、10年間にわたり詐欺、犯人逃走教唆、傷害、暴行、飲酒運転、無免許運転、公務執行妨害、財産損壊など計15件の犯罪を犯し、罰金100万ウォン以上の刑を受けた。A氏の出馬は今回が初めてではない。A氏は前科が9件あった14年に同じ選挙区で政党の公認を受けて立候補し、区議に当選している。当時の得票率は12.85％だった。しかし、7人の候補者が乱立し、住民の「無関心」の中で当選証書を手にした。議員職は長く続かなかった。A氏は犯人逃走教唆の罪で懲役6カ月、執行猶予2年の判決を受けた前科を隠していたことが後から発覚し、当選から6か月で議員職を失った。A氏は今回、無所属で再選に挑む。

【図】前科者だらけの韓国統一地方選

釜山市議選に出馬するしているB氏（62）には前科が14件ある。1993年に道路交通法違反で罰金300万ウォンの判決を受けたほか、2009年までに釜山、蔚山、大邱の各市で詐欺、無免許運転、財産毀損、傷害、暴行などの罪を犯した。B氏が支払った罰金は総額で2350万ウォンに上る。18年と22年にも地方選に立候補したが、いずれも1％台の得票率にとどまり落選した。今回が3度目の挑戦となる。

今回の統一地方選では、市長や道知事などの地方自治体の首長だけでなく、地方議員約4000人が選出される。地方議員は自治体の予算を策定し、自治体の条例を制定・改正する権限を持つ。広域議員（広域市の市議、道議、特別自治市議）は1億5,000万ウォン、基礎議員（区議、市議、郡議）は約7750万ウォン（業務推進費等を含む）の俸給を受け取る。

本紙取材チームは、14日から16日にかけ、中央選挙管理委員会の選挙管理統計システムに登録された地方議員出馬予定者6867人の犯罪経歴を全て調査した。その結果、2477名（全体の36.1％）に前科があることが判明した。

■セクハラ・ひき逃げ・詐欺犯…地域のために働くと候補登録

全国民に占める前科者の割合は法務部が公式に発表したことはないが、学界では2020年に約29％と報告されたことがある。それと比較すると、6ポイント以上高いことになる。「地方議員の道徳水準が有権者である国民の平均より低いのは問題だ」との指摘が出ている。

中央選挙管理委員会に登録されている地方議員出馬予定者の犯罪経歴はさまざまだった。前科のある広域議員出馬予定者703名の犯罪経歴1170件を分析したところ、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなど交通関連の犯罪が590件（50.4％）で最も多かった。以下、暴行・傷害などの暴力犯罪（164件・14.0％）、集会・デモ法関連犯罪（69件・5.9％）、詐欺などの財産犯罪（4.4％・52件）、選挙犯罪（3.8％・45件）の順だった。

飲酒運転など交通関連の犯罪が目立つことについて、専門家は「飲酒に寛容な国民文化が問題だ」と指摘した。忠南大自治行政学科の陸東一（ユク・ドンイル）名誉教授は「公職候補者は一般国民よりも高い道徳性と責任感が求められる」とし、「公認審査過程で交通犯罪を軽視する慣行を是正すべきだ」と指摘した。

済州道でタクシー運転手として働くC氏（43）は犯罪歴6件のうち4件が飲酒運転だった。C氏は労働組合の幹部として活動した後、今回の地方選挙で道議選に立候補する。 D氏（61）は04〜05年に飲酒運転と無免許運転で4回摘発された「常習犯」だ。しかし、彼は慶尚南道昌原市で市議を4期務め、22年の地方選では慶尚南道議に当選した。今回も政党の公認を受けて再選を目指す。ある政党の現職市議、市議団の党広報担当でエンターテインメント会社の代表でもあるE氏（39）は、今回広域議員に立候補する。E氏は飲酒運転やひき逃げなど交通違反の前科が3件ある。

ソウル市の公務員は「公務員は飲酒運転で摘発されると公務員人生の前途が閉ざされるが、自治体をけん制する地方議員が何度摘発されても当選するというのは失望する」と語った。

集会・デモ法や国家安全法違反の前科が残っている人物も複数いる。釜山市議選に出馬予定のF氏（57）は、国家安全法違反や集会・デモ法違反などで7回処罰された前科がある。F氏は利敵団体に加入して活動し、北朝鮮を称賛するコンテンツを制作・配布したとして有罪判決を受けた。

江原道議選に出馬するG氏（64）は、国家安全法違反で3回にわたり懲役8か月から1年の刑を言い渡された。専門家は「集会・デモ法違反の罪を『勲章』のように考える人もいる。単なる集会・デモ法違反にとどまらず、国家保安法違反などのケースを有権者は注目すべきだ」と述べた。

有権者の信頼に基づき公的な活動を行う地方議員を目指す候補者の中には、詐欺などの財産犯罪の前科を持つ者が少なくない。広域議員で4期目に挑戦するH氏（70）は常習賭博の罪で懲役8カ月、執行猶予1年の判決を受けた。有価証券偽造・私文書偽造・特定経済犯罪法違反（詐欺）などの罪でも起訴され、懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。前科は4件ある。

I氏（63）はある政党の市議団の副委員長を務めている。今回広域議員として立候補する予定だ。I氏は業務上横領の罪で21年に懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた前科がある。

韓国条例学会のイ・インジェ常務理事は「地方議員は営利活動が原則として制限されている国会議員に比べ、兼職を広く認められ、個人事業を行いながら立候補するケースが多い。兼職によって利害衝突の状況に陥るケースもかなりある」と問題点を指摘した。

性犯罪も目立つ。今回全羅道地域で広域議員再選を目指すJ氏（69）は、初当選時代の19年に地域行事で女性に対し強制わいせつに及んだ罪で懲役6カ月、執行猶予2年の判決を受けた経歴がある。J氏は本紙の取材に対し、自身の前科について「女性検察官が起訴し、女性判事が判決を下した偏った裁判だった」と主張した。ただ、J氏は一審判決後に控訴していない。今回は無所属で出馬する。K氏（64）氏は現職区議だ。仁川市で再選を果たし、今回は市議選に立候補する。前科は4件ある。中にはカラオケ店に未成年客を受け入れた青少年保護法違反の罪で罰金100万ウォンを支払ったケースもある。K氏は本紙に「普段は住民登録証を確認しているが、青少年がこっそり侵入して摘発されたものだ」と語った。

出馬予定者だけでなく、地方選挙の当選者に占める前科者の割合も同様の水準だ。経済正義実践市民連合（経実連）によると、22年の地方選で当選した4102人のうち、1341人（33％）が前科があることが判明した。経実連は地方議員だけでなく、市・道知事など地方自治体の首長も含めて調査を行った。前科件数は合計2183件で、1人当たり平均1.6件だった。ここでも、広域議員（36％）と基礎議員（35％）は自治体首長よりも前科者の比率が高かった。

経実連共に民主党と国民の力がいずれも強力犯罪、性犯罪、飲酒運転などを公認除外基準として明示しているが、実際には前科のある候補者が多数公認審査を通過していると指摘する。各党は公認管理委員会を通じて候補者を審査するが、議事録や評価基準は「外部秘」として公開していない。例えば、国民の力は15年以内に飲酒運転が3回以上、18年に飲酒運転再犯者に対する加重処罰を定めた道路交通法が施行されて以降は、1回以上の摘発で候補者指名から除外する規定を設けている。民主党も、飲酒運転が2回以上、または血中アルコール濃度が0.08％以上の場合は公認を制限する。政界関係者は「基準はあるが、現実には例外が多い」と話す。

キム・ミョンジン記者、チェ・ハヨン記者、キム・ヘミン記者