「韓日関係の確かな架け橋となり、世界の主役を育てる」　青丘学園理事長インタビュー

【月刊朝鮮】今年4月8日午前、茨城県石岡市の筑波山の麓。満開の桜が舞い散る中、青丘学園つくば中学校・高等学校の校庭は期待に満ちていた。この日は第13回入学式が行われた。学校の新しい年度が始まる瞬間だった。

青丘学園は、日本の学校教育法第1条の適用を受けるいわゆる「一条校」であり、日本の正規学校としての法的地位を持つ。7万3000㎡に及ぶ校庭には11面のテニスコートが完備され、すべての授業は日本語で行われる。創設者の金正出理事長は在日韓国人2世で、111床を備える「みのり病院」や30余りの介護・保育施設を運営している。

金理事長は、朴景利（パク・キョンリ）の大河小説『土地』（全20巻）日本語版の刊行を支援した人物としても知られる。日本語版は昨年完結し、毎日新聞の「毎日出版文化賞」を受賞した。

この日、11人の新入生が入場すると、保護者席からは温かい拍手が送られた。「ここで医学部合格の夢を叶えたい」という声も聞かれた。最近、青丘学園は手頃な学費と日本の国公立大医学部への合格実績を背景に、日本留学市場の新たな「ブルーオーシャン」として注目を集めている。

■「韓国語・日本語・英語」のトライアングル教育システム

祝辞のために登壇した金理事長は、これまでの13年間を振り返り、力強く語った。

「昨年、本校は医学部や歯学部、そして主要国公立大学に合格者を輩出し、その実力を示しました。寮で共に生活し、互いを理解し助け合う過程は、人生において何物にも代えがたい貴重な財産となるでしょう」

続けて、「『韓国語・日本語・英語』のトライアングル教育システムを通じて、生徒たちが日本の国公立大や医学部に進学できるよう全力で支援する。世界を舞台に活躍する人材を育てることが私の最後の使命だ」と強調した。

入学式の後も校庭には生徒たちの活気が残っていた。医療人から教育者の道へと歩んできた金理事長の人生は、「民族のアイデンティティ」と「教育」という二つの軸に集約されていた。

同日午後、院長を務めるみのり病院で再会した金理事長は、「単なる民族学校を超え、大学進学に強い最高の学校にする」と固い意志を語った。

■「誰かがやるのを待つより、自ら動こう」

―医療人としてスタートされましたが、なぜ学校を設立したのですか。

「何よりも、子供たちを誇り高い『韓国人』として育てたかったのです。在日韓国人の子供たちが自らのルーツを忘れず、同時に日本社会の堂々たる一員として根を張ることは、私の長年の宿願でした。実は私自身の子供たちにも民族教育を受けさせましたが、既存の環境だけでは日本社会への適応とアイデンティティの確立を両立させるには不十分だと感じました。『誰かがやるのを待つより、自ら動こう』という思いで挑戦しました」

―学校法人名「青丘（せいきゅう）」の意味は何ですか。

「『青丘』は、かつて中国が韓国を呼んだ別称で、『青い丘』という美しい意味を持っています。韓国という名前を直接的に出すよりも、奥ゆかしくも深く、我々のルーツを表す名前だと考え決定しました」

金理事長自ら作詞した校歌には、故国への切実な思いと自負心が込められている。法人名の「青丘」もまた、民族的アイデンティティを象徴している。

■正規の「一条校」として

―民族のアイデンティティについてどうお考えですか。海外におけるその意味とは。

「単に血統を確認するレベルを超え、韓国人としての深い自負心を持たせることです。日本の一般の学校では決して満たせない領域です。一般の学校に通うだけでは、子供たちは自然と『日本化』され、自分たちのルーツを忘れがちですが、私はそれが非常に残念でした。

我々には悠久の歴史と独自の言語、そして輝かしい文化があります。日本に住んでいても、祖父の代から続くルーツを忘れず、韓国語と歴史を知ってこそ、初めて自負心が生まれます。現在、韓国はデジタルなどの分野で日本を凌駕するほどの底力を持つ国です。生徒たちがこの事実を明確に認識し、堂々と生きていけるよう助けることが、青丘学園の存在理由です」

日本で正規の「一条校」として公認されるには、日本政府が提示する厳格な基準をすべて満たさなければならない。施設や教員資格、学習指導要領に基づくカリキュラムなどだ。一条校の地位を獲得することで、以下の法的権利と特典が保証される。

公的な学歴の認定: 卒業と同時に日本の正規学歴として認められ、高等学校卒業程度認定試験（高認）なしで国公立大を含むすべての大学への受験資格が与えられる。

政府補助金による環境改善: 私立学校であっても運営費の一部を国や自治体から支援され、それが保護者の学費負担の軽減につながる。

社会的信頼の確保: 学割を含む各種福利厚生が日本の学生と同様に適用され、企業採用や国家試験においても正規卒業生として同等の待遇を受ける。

■「日本国内の最上位大学への進学を目指す」

―開校14年目を迎えましたが、これまでの最大の成果は何でしょうか。

「最大の成果は、『進学実績を出す学校』として定着した点です。日本国内には韓国系の学校がいくつかありますが、私たちは日本政府が公認した正規の教育機関（一条校）として、単なる民族教育にとどまりません。日本の地元の学校よりも優れた進学実績を出し、より良い大学へ生徒を送り出す競争力を備えることが私の目標でした。今では名実ともに『受験に強い学校』として評価され始めています」

―京都国際高校や大阪建国、金剛学園など、既存の韓国系学校とはどのような点が違いますか。

「既存の学校が解放直後に帰国できなかった在日同胞の子供たちの民族教育のために設立されたとすれば、本校は設立の趣旨からして一線を画します。私たちは純粋に日本国内の最上位大学への進学を目指す『進学校（進学特化型学校）』です。大学入試という実践的な成果を通じて人材を養成し、その人材が日本社会の主流へと進出できるようにすることが、本校の明確な差別化ポイントです」

■―韓国人として体感した日本社会はどのような姿でしたか。

「日本は基本的に、他者に対して親切で思いやりのある文化が深く根付いている国です。韓国に対しても以前よりずっと友好的で、その底力を認めてくれる雰囲気があります。しかし、その表向きの親切さを盲目的に信じるのではなく、彼らが持つ厳格な秩序や実直な姿勢を学ぶべきだと考えています。私は解放後、先祖たちが異国の地で食いぶちを心配しながら、苦難の歳月を耐え抜いてきた過程をそばで見て育ちました。存命であれば120歳ほどになるであろう第1世代の同胞たちが、南韓（韓国）から渡ってきてあらゆる苦労の末に築き上げた涙の歴史が、私の体には『魂』のように刻まれています。彼らの犠牲を無駄にしないためにも、私たちの末裔はよりたくましい力を備え、日本社会で堂々と認められなければなりません」

■「自負心があってこそ、内面が鍛えられる」

―進学実績、特に医学部への進学率を強調される特別な理由はありますか。

「在日同胞社会において、子供を医師や弁護士に育てようとする熱い願いは、生存に直結した問題でした。実際に同胞の子供たちが医師になる比率は、日本人の約3〜5倍に達します。専門的な技術を身につければ、差別の壁を越えて社会的に認められるからです。しかし、逆説的ですが、専門職として成功して日本社会に深く浸透するほど、民族的なアイデンティティは次第に希薄になる傾向があります。学力は備えつつも自分のルーツを失わないようにすること、これこそが本校が単なる進学校を超えて『教育の本質』を模索する理由です」

―在日同胞の子供たちに「ルーツ（根っこ）教育」をこれほど強調する核心は何でしょうか。

「日本社会の一員として生きていても、自分の根幹がどこにあるのかを忘れてはなりません。4代目、5代目と時が流れても、『自分のルーツは韓国にある』という自負心があってこそ、内面が鍛えられ、揺るぎないものになります。成功にのみ没頭してアイデンティティを消し去ってしまうのは正しくありません。ですから、本校の生徒たちは毎年、日立鉱山（茨城県日立市）の強制徴用犠牲者慰霊碑を訪れ、献花を行います。先祖の苦難と歴史を自ら学び、記憶する過程こそが、青丘学園が日本国内の他の民族学校と異なる、最も崇高な点であると自負しています」

―現在の生徒構成はどのようになっていますか。

「在日同胞や韓国からの留学生はもちろん、純粋な日本人の生徒や中国の朝鮮族、さらにはアフリカ出身の生徒まで受け入れています。多様なバックグラウンドを持つ生徒たちが混ざり合う環境であってこそ、真の教育現場になり得ると考えています」

■韓国語の習得と大学進学という目標

―日本人の生徒たちは、どのような理由で青丘学園を選択するのでしょうか。

「韓国語の習得と大学進学という二つの明確な目標を持って入学します。特に女子生徒は韓流の影響で韓国語への関心が非常に高く、学校の体系的な進学カリキュラムに魅力を感じて入学するケースも多いです」

―韓国語とグローバルな能力を養うための教育課程は、どのように運営されていますか。

「韓国語の授業は中学校で週5時間、高校では学年に応じて2〜4時間を配当しています。これは日本国内の学校の中でもトップクラスの水準です。さらに英語教育も大幅に強化しました。中学校の週5時間に続き、高校では週9時間に達する集中教育を実施しています。韓国語、日本語、英語を完璧に使いこなす人材であってこそ、世界の舞台で堂々と認められると信じているからです」

―保護者が青丘学園を信頼する最大の要因は何だとお考えですか。

「まずは医歯薬学部などの名門大進学に対する確かなビジョンです。もう一つは抱擁力です。韓国の教育システムの中で一時的に道を見失いかけた生徒たちも、本校の規則の中で適応し、無事に学業を終えられるよう導きます。学ぶ力と人間性を同時に育むことこそが、我々の教育の力です」

■「経済的に余裕のない普通の家庭の子供でも、医学部進学は可能」

―最近、韓国では日本の医学部への留学に関心が高まっています。実際はいかがですか。

「学力以前に、学校生活に誠実に取り組む意欲さえあれば、大学進学の門戸は誰にでも開かれています。特に医・歯・薬学部への進学実績が顕著ですが、その主役は大部分が韓国からの留学生です。韓国では教育格差が深刻化し、平凡な家庭の子供が医学部に進学することは『空の星を取る（至難の業という韓国の諺）』ほど難しいですが、ここでは本人の努力次第でいくらでもチャンスを掴むことができます」

―留学費用が韓国の一般的な私教育費よりも安いという点は驚きです。

「寮費と授業料を合わせて月額8万〜9万円、年間で100万円ほどです。ソウル・江南（カンナム）の高額な私教育費に比べれば、はるかに経済的です。先進国でこの程度の費用で留学できる場所は、世界中どこを探してもないでしょう。私は経済的な理由で学びの機会を逃す子供たちのためにこの学校を建てました。不足する学校の運営費は、理事長が全面的に責任を持つという原則を守っています」

―医学部合格のために、学校としてどのような個別支援を行っていますか。

「意欲はあるが基礎が不足している生徒のために、教師たちが放課後はもちろん、昼休みまで割いて指導します。理系数学や物理、化学などの重点科目は外部の専門講師を招いてカスタマイズ教育を行い、補習授業料も全額学校が負担しています。90分の昼休みのうち20分で食事を終え、机に向かう生徒たち。そのような子供たちが、結局は医学部に合格していくのです」

■「『知識』の前に『自立心』を育むことが本校の哲学」

―日本の大学入試システムは、韓国人学生にとって具体的にどのような点で有利ですか。

「日本の国公立大には『地域枠（地域公募制）』という制度があります。韓国の韓国大学修学能力試験（修能）に当たる共通テストなしに、内申点と二次試験、面接だけで選抜する枠です。日本語の試験には多少の慣れが必要ですが、数学や科学、英語の基礎がしっかりしている韓国人学生は、二次試験で十分に高得点を狙えます。ここに徹底した面接準備を加えれば、十分に勝算はあります」

―寮生活を通じた「自立心を養う教育」を特に強調されていますね。

「教育の始まりは、自ら立ち上がる術を学ぶことです。本校の寮生たちは、食事の準備から皿洗い、洗濯まで、すべてを自分たちで解決しなければなりません。韓国で親の過保護の中で育った子供たちが、5〜6年後に見違えるほど成長した姿を見て、親たちが涙を流すこともあります。『知識』を与える前に『自立心』を育むこと、それが我が校の哲学です」

―スマートフォン管理などの生活規則が厳しい方ですが、保護者の反応はいかがですか。

「スマートフォンの使用を厳格に規制しています。朝に回収して放課後に返却し、規則違反時には段階的な没収措置をとります。最初は戸惑っていた子供たちも、次第にスマホの向こう側の世界に目を向け、学習効率が高まるため、保護者が最も満足している部分の一つです」

■「重要なのは、高齢者に接する真摯な態度」

―韓国の激しい「医学部熱」についてはどう見ていますか。

「現在の韓国の入試現場は異常な過熱状態です。優秀な人材が基礎科学や工学を敬遠し、地方の医学部だけに集中する現象は、国家の未来を考えたとき、決して望ましいことではありません。根本的な原因は、教育を『資産投資』と捉える認識にあります。親が莫大な費用を投資したのだから、子供は収益が保証される専門職で報いるべきだという報酬心理が働いているのです。

日本がノーベル賞受賞者を排出し続ける力は、困難な時でも基礎科学に黙々と投資してきた底力から生まれます。教育は富を蓄積するための道具ではなく、人を育てる崇高な『業（わざ）』でなければなりません」

―韓国も少子高齢化が深刻です。

「急激な高齢化時代を迎え、施設の拡充よりも重要なのは、高齢者に接する真摯な態度です。単に寿命を延ばすことを超え、老後の人間としての尊厳を守れる社会システムが切実です」

―少子化問題は解決できるでしょうか。

「出生や育児の負担が重すぎるために、若者たちが出産を諦めるのです。子供を育てるのにかかる天文学的な教育費と競争的な環境が、『責任を持てないなら産まない』という結論に至らせます。最近、日本も韓国のこのような否定的な側面を似てきているようで、非常に残念です。教育が希望ではなく重荷となった社会で、未来を期待することはできません。経済状況にかかわらず、誰もが学びの道を探せるよう、教育改革が必ず先行されなければなりません」

■私財を投じ『土地』完訳を支援

―韓日関係の改善と未来の人材養成のために構想されている新しいプロジェクトはありますか。

「韓国の若者や社会人が日本の成功経験と文化を凝縮して体得できる、一種の『韓日政経塾』を設立したいと考えています。日本のノウハウを共有する場が整えば、世界中から人材が集まるでしょう。真の韓日関係の飛躍は、韓国が自らに対してより堂々とした時にこそ可能になります。今や我が国は国力の面で十分に成長しました。過去の被害者意識や誇張された物語から脱却し、近代史の真実を客観的に見つめる勇気が必要です。我々自身が歴史的事実の前に堂々とする時、初めて相手の論理の中にも一理を見出し、次元の高い対話を始めることができるからです」

―朴景利氏の大河小説『土地』を日本語で完訳する際、決定的な役割を果たされました。

「植民地時代における我が民族の哀歓と生活様式を、日本社会に体系的に示したいという強い希望がありました。私財6,000万円以上を投じて完訳を支援しました。『なぜ無謀にもそのようなことに大金を使うのか』という懸念もありましたが、私は文学を通じて日本人と我が民族の情緒や歴史を共有したかったのです。実際に本が出版された後、日本の知識人たちが『韓国にこれほど偉大な文学的資産があったのか』と驚いていました。日本社会の心臓部に我が文化の根を深く植えたという事実だけでも、医療人として得た成果と同じくらい大きな自負を感じています」

朴景利『土地』日本語完訳版は、2025年『毎日新聞』の「第79回毎日出版文化賞」企画部門受賞作に選定された。『土地』は旧大韓帝国末期から日本の敗戦、解放に至るまでの我が民族の受難史と生の軌跡を集成した作品である。韓国文学は日本国内で短編を中心に紹介される場合がほとんどであったが、『土地』20巻の完訳は、日本の知識人社会に韓国文学を知らしめたものと評価されている。

■「韓国はもはや過去の弱小国ではない」

―学校設立のために45億円という私財を投じられました。家族の反対も少なくなかったのでは。

「妻と母を何度も説得し、『これが私の人生最後の使命であり、やりたいことだ。どうか理解してほしい』と切に伝えました。子供たちもそれぞれの場所で成功しているため、最終的に私の本心を汲み取ってくれました。かつて病院経営が順調だった時期に果敢に決断したおかげであり、今のように景気が厳しければ、おそらく試みることすらできなかったでしょう。教育は結局、人を育てることだという信念一つで挑戦した道です」

―韓日関係の紆余曲折の中で、日本国内で正規の学校を運営することは容易ではなかったと思います。

「日本政府の公的支援を受ける正規の学校を設立できたのは、それだけ本校が日本の地域社会や政府から深い信頼を得ていたからこそ可能だったことです。私は、韓日関係が真に改善されるためには、韓国がより堂々としなければならないと考えます。韓国はもはや過去の弱小国ではありません。誇張されたり偏向した物語から抜け出し、近代史の功罪を客観的に教える勇気が必要です」

■「日本の私立学校の核心は『自律』と『開放性』」

―日本の私立学校が韓国と異なる点は何でしょうか。

「日本の私立学校の核心は『自律性』と『開放性』です。居住地に関係なく全国どこからでも生徒が志願でき、学校は独自の教育哲学を展開できます。運営費の約40％を政府が支援し、残りの60％については学校が全責任を負う構造です。私立学校の名称を持ちながらも自律性が制限されている韓国の現実とは対照的です」

―お子様3人とも医師になられましたが、子育てで苦労はありませんでしたか。

「確かに3人とも医学部に進みましたが、私が行けと言ったことはありません。家内が本当に苦労しました。子供を育て、病院を支え……。今も忙しく生きています。朝晩、私が働く姿を見て、子供たちが自然と『自分もこの道（医師）に行こう』と思ったようです。二浪、三浪までして苦労して医師になった子供たちが、一つの病院で共に働いているのは、長年積み重ねた労働と献身の結果のように思え、胸が熱くなることもあります」

■「往診文化」と「地域枠」

―日本の医療システムの中で、韓国社会が注目すべき点はどこでしょうか。

「患者を直接訪ねる『往診（おうしん）文化』です。身体の不自由な高齢者のために医師が門を叩くことは、医療の本質である『ケア』を象徴しています。また、日本の『地域枠（地域枠選抜）』にも注目すべきです。本校の卒業生の中にも、この選抜で日本の医学部に進学した学生がいますが、卒業後9年間、当該地域で勤務することを条件に奨学金を受けます。最近、韓国もこれと同じ制度を導入しようとしていると聞きました。年俸3億ウォンを提示しても地方に行かないというのは、結局のところ『精神の違い』です。都市との格差問題もあるでしょうが、地域社会に根を下ろし人を助けるという、医師としての使命感を育む教育が先行されなければなりません」

―最後に、母国である韓国に伝えたいメッセージはありますか。

「韓国は今、真の先進国へと跳躍できるか否かの重大な岐路に立たされています。ここでどのような道を選ぶかは、ひとえに指導者の力量にかかっています。日本の成功経験を批判的に取り入れ、韓国の発展の糧（かて）にすべきだと信じています。我々朝鮮人が日本を超え、世界の主役として先頭に立つ姿を、存命のうちにぜひ目にしたい。その答えは、ただ『教育』にあります。我が青丘学園で育て上げた人材が、将来、韓日関係の確かな架け橋となるでしょう。国が十分に果たしきれない役割を、民間からでも埋めていきたい。一人でも多くの人材を育て上げたい、その日を見届けたい……。そのために、もう少し長生きしなければなりませんね」

【プロフィール】 金正出（キム・ジョンチュル） ：1946年生まれ。青森県出身。県立青森高校、北海道大学医学部卒業。医療法人正信会、社会福祉法人青丘、学校法人青丘理事長。

李政炫（イ・ジョンヒョン）月刊朝鮮記者

監修：五味洋治

月刊朝鮮／朝鮮日報日本語版