人が多すぎる…「ポケモンメガフェスタ2026」急きょ中止　／ソウル

ソウル・聖水洞で開かれた「Pokémon MEGA FESTA 2026」に人波が押し寄せ、安全上の問題からイベントが中止になった。

ポケモン・コリアは1日、「多数の人波による安全上の理由で、イベントは一時中止された」「参加者の皆さんには広くご理解をいただきたい」と告知した。

ポケモン・コリアは同日午前から、ポケモン誕生30周年に合わせて聖水洞一帯で「Pokémon MEGA FESTA 2026」を開催した。主催側は各種の体験ゾーンや展示空間を用意したが、その中でもスタンプラリーのイベントが突如中止になった。特定の場所でスタンプを集めればレアカード「コイキング」を配る、というイベントだ。

ソーシャルメディアには、人波が押し寄せた現場の写真が多数アップロードされた。インターネットユーザーたちは「聖水のポケモンイベント、人が多すぎて取消になった。きょうは聖水とトゥクソム行っちゃだめ」「人が多すぎてスマホのネットが繋がらない」「コイキングのカードもらおうと朝5時から待ってた人、解散しろと言われて怒って離れない」と伝えた。

ポケモン・コリア側は「きょうプレゼントする予定だったカード『コイキング』は、追ってオンラインで氏名や住所、トレーナーIDなど必要な情報を受け付ける予定」だとし、「詳しい内容は4日にポケモン公式ソーシャルメディアを確認してほしい」とコメントした。さらに「きょうのスタンプラリーの条件を満たした方は全員、お受け取りになることができるので、安心して帰ってほしい」と伝えた。

イ・ガヨン記者