トランプ大統領「イランが韓国船籍の貨物船を攻撃」「韓国も作戦に合流すべき」

ホルムズ海峡に足止めされている韓国船籍の貨物船で現地時間の4日、攻撃を受けたとみられる爆発と火災が発生したが、これに関連して米国のトランプ大統領は「イランが韓国船籍の貨物船を攻撃した」と明らかにした。

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トランプ大統領は同日SNS（交流サイト）のトゥルース・ソーシャルに「『プロジェクト・フリーダム』により船舶が移動しているため、イランは韓国船籍の貨物船など無関係な国の船舶に複数回発砲した」と主張した。

ホルムズ海峡付近に足止めされている韓国海運会社所有の貨物船で爆発事故が発生し、韓国政府はその正確な原因の確認を進めているが、トランプ大統領がこの爆発を「イランによる攻撃が原因」と明らかにしたのだ。

トランプ大統領はこの投稿で「韓国もこの作戦に加わるときを迎えたようだ」と主張した。

今回の事件を受け、ホルムズ海峡完全開放のため船舶の保護あるいは護衛などに韓国軍の参加を改めて促したとみられる。

トランプ大統領は韓国、日本、中国、英国、フランスの5カ国に対し、ホルムズ海峡への海軍艦艇派遣を求めているが、どこからも明確な回答が得られなかったため「（ホルムズ海峡で）これ以上の支援は必要ない」と宣言していた。

米軍は同日、イランによりホルムズ海峡に足止めされている各国の船舶を安全に航行させるため「プロジェクト・フリーダム」を開始した。

トランプ大統領は「この作戦で米軍がイランの小型船7隻を撃沈させた」とする一方「韓国の船舶以外は現時点で海峡通過の際に何の被害も発生していない」と伝えた。

キム・イェナ記者