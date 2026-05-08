「国民は公訴取り消しの意味を知らない」　本音を漏らしてしまった与党・共に民主党【5月8日付社説】

共に民主党の朴省俊（パク・ソンジュン）議員がラジオのインタビューで「市民10人のうち8～9人は『公訴取り消し』の意味を理解していない」と述べた。これは、民主党が最近発議した「捏造起訴特別検察官法」が、李在明（イ・ジェミョン）大統領を巡る事件の公訴取り消しを目的としたものであるという批判が高まっていることに対し、反論する過程で出た発言だ。朴議員はキム・オジュン氏のユーチューブ番組に出演した際も「公訴取り消しが何をどうするものだか詳しく知っている国民はいない。法律的に言えば面倒な問題だ」と発言した。彼は民主党が主導した「捏造起訴国政調査特別委員会」の幹事であり、今回の特検法発議を主導した人物だ。

朴議員の言うとおり、検察庁や裁判所に行くことのない大多数の国民は、起訴や公訴、公訴の維持および取り消しといった捜査や裁判関連の法律用語に馴染みがない。「公訴」とは検事が裁判所に犯罪被疑者の裁判を請求することであり、公訴の取り下げとは、その請求を撤回することを指す。検事自身が捜査の過ちを認めることになるため、前例もほとんどない。公訴が取り下げられれば、被告人の犯罪容疑に関する裁判はなくなる。

朴議員が発議した特別検察官（特検）法には「公訴取り消し」という言葉はないが、特検に対し、裁判が進行中の事件を検察から引き継ぎ、公訴維持の可否を決定する権限を付与した。「公訴取り消し」への道を開いておくものだ。民主党は「公訴取り消しのための特検」という批判を避けるため、特検法にどうにかして「公訴取り消し」という言葉を使わないようにしたのだ。

国民の一部が「公訴取り消し」という法律用語に馴染みがなくても、なぜ李大統領と民主党が無理な国政調査を行って特検法まで発議したのか、その理由は分かっている。公訴取り消し権を付与された特検が捜査する事件12件のうち8件が李大統領の事件であり、特検は大統領が任命する。被疑者が自分を裁く裁判官を任命するのと同じことだ。正義党や経済正義実践市民連合などの進歩団体でさえ、違憲な法律だと批判している。与党勢力の反憲法的な暴走に対する批判が予想を上回ると、李大統領はペースを落とすよう指示し、民主党の地方選挙候補者たちも「選挙に悪影響を与える」として反発している。

国民が公訴取り消しの意図をよく理解しておらず、地方選挙への影響は限定的だという民主党議員の発言は、単なる失言ではない。国民がよく分かっていないのだから、選挙後に特別検察官法を処理し、李大統領の事件の公訴を取り消しても、さほど問題はないだろうという計算だ。国民を愚弄（ぐろう）している傲慢で反民主的な発想だが、この問題に限っては、これが民主党の本心である。

※ 本記事はAIで翻訳されています。