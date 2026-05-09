衛星データ収集用の受信機設置　スパイ容疑で中国人の女を逮捕　／ノルウェー

【NEWSIS】ノルウェーの警察がスパイ容疑で中国人の女を逮捕した。AP通信が8日に報道した。

報道によると、ノルウェー国家公安警察（PST）は7日、衛星データを収集するための受信機を設置しようとしたとして、中国人の女1人をスパイ容疑で逮捕したとのことだ。

【写真】駐ノルウェー中国大使館のHPで紹介されている女性大使

ノルウェー当局が逮捕に関連して捜索した2カ所のうち、1カ所はヨーロッパの宇宙進出拡大を目的とした「アンドーヤ・スペースポート（宇宙港）」があるノルウェー北部の島にあるという。

ノルウェー当局では「ノルウェーで登記されているある企業が中国国家機関のダミー企業だとの疑惑があり、作戦を開始した」と説明した。

逮捕された容疑者の身元については、中国人の女であることだけが分かっている。

PSTの関係者は「外国に知られたらノルウェーの根本的な利益を損なう恐れのあるデータについて収集するのに適する極軌道衛星から衛星データをダウンロードできる受信機を設置しようとしていた」と語った。

PSTは「問題の衛星受信機を押収した。これを設置・運用しようという計画は中止された」と明らかにした。

その上で、今回の事件について「国家機密に対する深刻なスパイ行為の試みにおいて共謀したもの」と説明した。

PSTは同じ事件に複数の人物が関与していると見ているが、それらの人物の国籍や逮捕の有無などの詳細は公表していない。

アンドーヤ・スペースポートのトップを務めるケティル・オルセン氏は、この事案に関して、会社の運営に関わるいかなる活動も見つからなかったと述べた。

AFPから連絡を受けた駐ノルウェー中国大使館は、その場では回答をしなかった。

スパイ活動に関連して、ノルウェーの情報機関では、中国とロシアをノルウェーに対する主な脅威だと指摘している。

PSTは、このほど出された脅威評価報告書に「この2カ国は重要インフラ施設や軍事施設近くの土地購入に関心を示した」と記載している。

ク・ジャリョン記者