「成果給だけで数十億ウォン？」　SKハイニックスの大盤振る舞い、韓国社会に渦巻く嫉妬心

アメリカの作家ゴア・ヴィダルは「友人が成功するたびに、私は少しずつ死んでいく」と語った。財閥やスーパースター級のアイドル、スポーツ選手が年間数百億ウォンを稼ぎ、全額現金で不動産を購入しているというニュースは、まさに別世界の話だ。医師や弁護士といった専門職の高収入は、専門性を高めるために費やした時間と労力への報酬だという共感がある程度形成されている。しかし、学業や経歴が自分と似ている、あるいは劣っていると思っていた同級生が大成功した企業に勤め、普通の会社員が夢想だにしない数十億ウォンを稼ぎ出したら、どう感じるだろうか。

【写真】韓国の合コン界隈で「必勝の切り札」と評されるSKハイニックスの作業服

半導体の超好況サイクルに突入した韓国で、「サムスン電子・SKハイニックス（通称『サムスンニックス』）が史上最高の成果報酬」といったニュースに、これを見守るサラリーマンや中産階級の心は複雑な思いでいっぱいだ。ただ、どの企業に所属しているかによって数年分の年俸に相当するボーナスを受け取る現実に直面し、多くのサラリーマンは相対的な剥奪感を訴えている。

■「それほど努力したのか」

SKハイニックスは昨年、基本給の1000％という成果給上限を廃止し、営業利益の10％を支給する方式に合意した。今年のハイニックスは予想営業利益を約250兆ウォンとしており、従業員約3万5000人への単純計算で、1人平均7億ウォンの業績賞与が支給されるとの予測が出ている。サムスン電子は、労働組合が総ストライキを予定し、営業利益の15％を業績賞与として配分するよう要求している。今年の年間営業利益が最大で300兆ウォン規模に達するとの見通しが出ているため、業績賞与の規模は最大で45兆ウォンに上り、半導体部門の従業員1人当たりの平均支給額は数億ウォン規模になると算出されている。半導体の好調が3〜4年続き、規模も拡大する可能性があるとの見方から、今後数年間で業績連動報酬だけでも数十億ウォンに達するという予測が出ている。

かつてない規模の成果報酬を巡って、賛否が巻き起こっている。サムスン電子とSKハイニックスの独自技術の成果が評価されても、両社の営業利益は世界的なAI向け半導体需要の急増という外部要因に大きく支えられているからだ。また、国内の半導体エコシステムが有機的に連携して循環し、そこから得られた成果でもある。サムスン電子・SKハイニックスの構成員だけの成果と見ることができるかという指摘とともに、「彼らの身内だけの宴」に流れてしまうことに不満が噴出している理由である。工学部出身で5大企業に勤めるイ・ミョンジン（43）さんは「正直に言うと大学卒業時のハイニックスはさほど入社が難しい職場ではなく、サムスン電子を断って金融業界を選ぶケースも多かった」と語り、「業務の熟練度や努力、難易度は大きく変わらないはずなのに、業況が好転したからといって年俸や成果給に数倍もの差が生じるのは、正直がっかりする」と述べた。

公平性の問題へと波及する兆しが見られる。ネット上の会社員コミュニティーには「ハイニックスの製造職は、ソウル大学工学部出身で現代自動車に就職した人よりも特に努力したと言えるのか」「一生をかけて勉強した博士が、好況期にある産業に従事する製造職の成果給の10分の1しか受け取れない」といった書き込みが上がっている。画一的で一律の報酬体系に対する批判も提起されている。海外のビッグテックでは、成果に応じた差別化報酬を原則としている。

一定の同質感に縛られていたサラリーマン集団の内部でも「労労対立」の様相が見られるようになっている。会社員向け匿名SNS・掲示板「ブラインド」には「不当だと言うならハイニックスに行けと言うのは、他社に入った人たちが努力しなかったわけではないのでは？」という書き込みが掲載された。SKテレコムに勤めるパク氏は「われわれの間ではハイニックスを除く残りのSK系を『ローニックス』と呼んでいる」と語った。中小企業の労働者が感じる相対的剥奪感が一層大きくなったのは言うまでもなく、今や大企業の社員間でも業種によって一種の「階級」が分かれている。

今回の成果報酬論争は、一般のサラリーマンでも業績に応じて多額の報酬を受け取れることを示した点で意義があるとの指摘も出ている。韓国・中央大学のイ・スンジュン教授（経営学）は、「透明なルールに基づき成果の共有が確実に行われるという信頼が定着すれば、企業文化全体が刷新されるだけでなく、他業種の報酬体系も改善される波及効果が期待できる」と話す。ソウル大学社会学部のソ・イジョン教授は「行き過ぎた医学部偏重を緩和し、半導体や防衛産業といった重要技術産業への社会的関心が高まっている点は肯定的だ」と評価した。

■「医歯漢半薬獣」をご存知ですか

ソ教授は「コロナ以降、若年層を中心に『給料だけでは富を築くことはできない』という危機感が高まる中、今回の半導体ブームが生み出した職場間の所得格差が社会的混乱をさらに拡大させている」と述べ、「不動産・コインブーム時の疎外感が今や職場に波及し、『好調業種に属さなければ終わりだ』という職場版『ビョラック・コジ（いきなり貧乏）』の恐怖を刺激している」と語った。

教育界は素早く反応している。医大・歯大・漢方大・薬大・獣医大の略称である「医歯漢薬獣」は、医学系の人気専攻を総称する教育界の隠語である。ここに、サムスン電子とSKハイニックスへの就職が保証される「半導体契約学科」を加えた「医歯漢薬獣半」という言葉が新たに登場した。漢陽大学半導体工学科の志願者は2024学年度の423名から2026学年度は1289名へと3倍に増加した。西江大学と高麗大学の関連学科の志願者もそれぞれ11％、34％増加した。鍾路学院のイム・ソンホ代表は「列を作るなら、通常は医学系に次いでソウル大学工学部とKAISTが続くが、昨年からは半導体契約学科を持つ延世大学・高麗大学・西江大学・成均館大学が先行する傾向が見られる」と述べ、「『医歯漢半薬獣』レベルまで半導体が薬学部・獣医学部を抜いたと見ることもできる」と語った。

4年制大学入学後に専門学校へ再入学するいわゆる「Uターン入学」も増えていると言われている。SKハイニックスの生産職の公募受付が始まった4月13日、オンラインコミュニティ上に「曖昧な地方大学の4年制学位を隠して高校卒業の学歴だけを提出して応募したらどうか」「学点銀行制の学士と専門大学の学位は両方持っているが、専門大学の学位だけで応募できるのか」という書き込みが掲載された。応募資格を満たすために、学歴をわざと低く設定することも辞さないということだ。

入社熱が高まる中で「ハニック考試（国家試験）」という新語も登場した。教育企業ハッカーズは「SKハイニックス短期合格クラス」を運営しているが、公共部門ではなく民間企業向けのカスタマイズ学習塾講座まで開設されたのは非常に例外的だ。SKハイニックスの筆記試験教材は、受験書・資格分野のリアルタイムベストセラーで1位にまで上昇したこともある。

■株式と不動産で··· せめて火のそばで暖まろう

市場の関心は、サムスン電子の史上最高級の業績賞与が生み出す「トリクルダウン効果」へと向かっている。そのお金は自分のものではないかもしれないが、せめて火のそばで暖まろうということだ。そこで登場したのが、いわゆる「シャッセクォン（シャトルバス＋駅近物件）」だ。サムスン電子とSKハイニックス、両社のシャトルバスが停車するバス停近くの不動産を事前に購入しようというものだ。最低でも3〜4年にわたって半導体ブームが続き、実際の成果報酬だけで数十億ウォンを稼げるとすれば、その金銭の行き先は結局不動産になるだろうという予測である。インターネットコミュニティでは「ハイニックス・シャトルバスの所要時間と停留所が集中する主要アパートの現況」「ハイニックスの業績賞与で恩恵を受ける主要アパート」「ハナム、スジ、クソンナム、ドンタン、クァンミョン、ピョンチョンに注目せよ」などの情報をまとめたリストが拡散し、有料相談チャンネルも登場した。昨今の合コンでは、ロゴ入りハイニックス作業服を「必勝の切り札」と呼ぶ冗談まで飛び出している。

現在、KOSPIを牽引しているのはサムスン電子とSKハイニックスだ。多くのサラリーマンが両社の業績賞与に対して不満を訴えているが、株式市場ではこれらの企業の株主として「同じ船」に乗っている状況でもある。株価上昇を望む気持ちは切実だ。釜山大学経済学部のキム・ギスン教授は、「成果報酬を全国民で分けようという一部の主張は市場原理に反する無理な話だが、急激に拡大した格差による社会的負担と副作用は相当なものになるだろう」と述べ、「該当企業にとっては従業員の取り分を除いても株主還元や投資、社会貢献に対する圧力を感じざるを得ない」と語った。

キム・ギョンファ記者

※ 本記事はAIで翻訳されています。